Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 27 января 2025 года

Металургійний завод. Металлургический завод. Фото: Forbes

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача металлолома на переработку имеет множество преимуществ. Это экологически сознательный шаг. Ресайклинг позволяет уменьшить объем вредных выбросов и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Кроме того, это отличный способ получить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 27 января 2025 года.

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Интересные факты о черных металлах

Черные металлы включают железо и его сплавы с добавлением углерода. Эти материалы широко применяются в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и других отраслях промышленности.

Ферромагнитные свойства железа и других металлов теряются при нагревании до определенной температуры, известной как точка Кюри. Для железа такая температура составляет 770 °C.

Железо играет ключевую роль в жизнедеятельности практически всех организмов Земли. Оно является основой гемоглобина и участвует в переносе кислорода.

Этот элемент также имеет важное значение в эволюции звезд. В их ядрах происходит термоядерный синтез, в котором из более легких элементов образуются тяжелые. Синтез продолжается до образования железа. После этого процесс останавливается, что приводит к сжатию ядра звезды и к завершению ее жизненного цикла — либо в форме коллапса, либо взрыва сверхновой.

Мелкодисперсное железо способно самопроизвольно воспламеняться на воздухе. Это объясняется высокой активностью атомов этого металла на поверхности мелких частиц, которые легко входят в реакцию с кислородом.

Какая ситуация с металлургией в мире

Треть сталелитейной промышленности Европы находится под угрозой исчезновения, если Евросоюз не примет меры против недобросовестной конкуренции со стороны импорта. С таким предупреждением выступил председатель ArcelorMittal France Ален Ле Грикс де ла Саль на заседании Комитета по экономическим вопросам Национальной ассамблеи Франции.

Кризис в европейском сталелитейном секторе обусловлен несколькими ключевыми причинами. Среди них значительный объем импорта дешевой стали из стран, которые не придерживаются экологических стандартов, что ставит производителей ЕС в невыгодное положение.

Также высокая стоимость энергоносителей в Европе существенно влияет на себестоимость продукции. Цены на газ в ЕС в 4-5 раз превышают показатели в США, а спрос на сталь ежегодно сокращается на 4%, что за последние пять лет повлекло общее падение на 20%.

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 4 грн до 5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 6 грн.

Цены на цветные металлы значительно выше, чем на чермет. Например, стоимость Латуни постоянно увеличивается.

Можно также сдавать изделия из золота. Его часто используют как инструмент для инвестиций. Этот драгоценный металл также считается надежным способом защиты сбережений от инфляции.