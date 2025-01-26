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Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

26 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 26 січня 2025 року
Злитки золота в руці. Фото: cnbcfm.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото давно відіграє важливу роль у житті людства. Цей дорогоцінний метал цінується за свою естетичну привабливість, рідкість і стійкість до корозії. Упродовж століть золото використовували для створення ювелірних прикрас, монет та предметів релігійного значення. Зараз воно залишається надійним інструментом задля збереження капіталу умовах інфляції чи економічних потрясінь, і навіть може бути джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 26 січня.

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Цікаві факти про золото

Хімічний символ золота (Au) — походить від латинського слова aurum, що перекладається як "світло, що сяє" або "світло світанку". Таку назву метал отримав завдяки своєму яскравому блиску та золотистому відтінку.

Золото є важливим інструментом для сучасної світової економіки. Воно широко використовується як інструмент для інвестицій та вважається надійним способом захисту заощаджень від інфляції та економічної нестабільності.

У морській воді міститься приблизно 20 мільйонів тонн золота, що становить близько 10% загальної кількості цього металу на планеті. Однак через вкрай низьку концентрацію — лише 10–30 частинок на трильйон — видобуток золота з води поки що залишається економічно невигідним.

Основним споживачем золота традиційно є ювелірна галузь. Для виготовлення прикрас використовують сплави золота з іншими металами, такими як цинк, нікель, кобальт або паладій, які надають виробам додаткову міцність і зносостійкість.

За оцінками, на сьогодні у світі видобуто близько 190 тисяч тонн золота, причому 75% цього обсягу було видобуто після 1910 року. На початку XX століття процес видобутку золота був украй трудомістким та витратним.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 667,19 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 656,19 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 630,52 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 1 208,96 грн/г рам;
  • 375 проба: 1 361,45 грн/грам;
  • 500 проба: 1 815,26 грн/грам;
  • 583 проба: 2 116,59 грн/грам;
  • 585 проба: 2 123,85 грн/грам;
  • 750 проба: 2 722,89 грн/грам;
  • 900 проба: 3 267,47 грн/грам; 
  • 916 проба: 3 325,56 грн/грам;
  • 958 проба: 3 478,04 грн/грам;
  • 999 проба: 3 626,89 грн/грам;
  • 999,9 проба: 3 630,16 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 375 проба: 1 434,50 грн/грам;
  • 500 проба: 1 950,00 грн/грам;
  • 583 проба: 2 370,20 грн/грам;
  • 585 проба: 2 410,71 грн/грам;
  • 750 проба: 3 046,71 грн/грам; 
  • 900 проба: 3 663,40 грн/грам;
  • 916 проба: 3 728,20 грн/грам;
  • 958 проба: 4 003,50 грн/грам;
  • 999  проба: 4 018,52 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Ціни на чорні метали, звісно, набагато нижчі ніж вартість золота. Втім назбирати велику вагу чавуну чи сталі значно простіше, ніж багато золотих виробів.

Заробляти можна також на кольорових металах. За них платять непогані гроші, а вироби з кольорових металів оточують нас всюди. Ціни на алюміній в Україні майже постійно зростають.

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