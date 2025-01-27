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Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

27 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 27 січня 2025 року
Фото: Forbes
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Здавання металобрухту на переробку має безліч переваг. Це екологічно свідомий крок. Ресайклінг дозволяє зменшити обсяг шкідливих викидів та знизити рівень забруднення довкілля. Крім того, це чудовий спосіб отримати додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 27 січня 2025 року.

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Цікаві факти про чорні метали

Чорні метали включають залізо та його сплави з додаванням вуглецю. Ці матеріали широко застосовуються у будівництві, машинобудуванні, енергетиці, транспорті та інших галузях промисловості.

Феромагнітні властивості заліза та інших металів втрачаються при нагріванні до певної температури, відомої як точка Кюрі. Для заліза така температура становить 770 °C.

Залізо відіграє ключову роль життєдіяльності практично всіх організмів Землі. Воно є основою гемоглобіну та бере участь у перенесенні кисню.

Цей елемент також має важливе значення в еволюції зірок. У їхніх ядрах відбувається термоядерний синтез, в якому з легших елементів утворюються важкі. Синтез продовжується до утворення заліза. Після цього процес зупиняється, що призводить до стиснення ядра зірки та до завершення її життєвого циклу — або у формі колапсу, або вибуху наднової.

Дрібнодисперсне залізо здатне мимоволі спалахувати на повітрі. Це пояснюється  високою активністю атомів цього металу на поверхні дрібних частинок, які легко входять у реакцію з киснем.

Яка ситуація з металургією у світі

Третина сталеливарної промисловості Європи перебуває під загрозою зникнення, якщо Євросоюз не вживе заходів проти недобросовісної конкуренції з боку імпорту. З таким попередженням виступив голова ArcelorMittal France Ален Ле Грікс де ла Саль на засіданні Комітету з економічних питань Національної асамблеї Франції.

Криза в європейському сталеливарному секторі обумовлена ​​кількома ключовими причинами. Серед них значний обсяг імпорту дешевої сталі з країн, які не дотримуються екологічних стандартів, що ставить виробників ЄС у невигідне становище.

Також висока вартість енергоносіїв у Європі суттєво впливає на собівартість продукції. Ціни на газ у ЄС у 4-5 разів перевищують показники у США, а попит на сталь щороку скорочується на 4%, що за останні п'ять років спричинило загальне падіння на 20%.

Ціни на чормет в Україні у січні 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

  • Київська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Закарпатська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;
  • Волинська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Львівська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Миколаївська область — від 3 грн до 4,5 грн;
  • Одеська область — від 5 грн до 6 грн;
  • Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Сумська область — від 4 до 5 грн;
  • Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Харківська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Хмельницька область — від 4 грн до 6 грн;
  • Черкаська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Чернігівська область — від 4 грн до 6 грн.

Ціни на кольорові метали значно вищі, ніж на чормет. Наприклад, вартість латуні постійно збільшується. 

Можна також здавати вироби із золота. Його часто використовують як інструмент для інвестицій. Цей дорогоцінний метал також вважається надійним способом захисту заощаджень від інфляції.

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