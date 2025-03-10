Цены на алюминий и цветные металлы в марте 2025 — обновленные тарифы и рыночный анализ

Обновленные цены на лом — где выгоднее сдавать алюминий в марте
Алюминий — легкий и универсальный металл, который можно встретить буквально везде. Переработка этого ценного металла не только экономит энергию, но и уменьшает выбросы вредных веществ. Сданный на переработку алюминий помогает уменьшить количество мусора и защитить экосистему. Кроме того, это может стать источником дополнительного дохода.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 10 марта 2025 года.
Какова ситуация с металлургией в мире
Стоимость чугуна в основных регионах по итогам февраля вернулась к уровням прошлого года. Так, в Бразилии ценовые предложения на отгрузку чугуна к концу месяца выросли до 430 долларов за тонну.
Этот показатель соответствует котировкам начала декабря 2024 года. После январской стабилизации на уровне 405 долларов за тонну цены снова пошли вверх и выросли за февраль на 25 долларов за тонну.
В Италии к концу зимы стоимость чугуна достигла январского максимума 372 доллара за тонну. В декабре и первой половине января цены удерживались на уровне 367 долларов за тонну, затем в начале февраля снизились до 357 долларов за тонну, после чего начался рост.
На индийском рынке восстановления не наблюдается: в течение февраля цены оставались стабильными на уровне 362 долларов за тонну. Локальный максимум фиксировался в первой половине декабря на отметке 397 долларов за тонну, но к началу января стоимость опустилась до 362 долларов за тонну и с тех пор не менялась.
Рост цен на чугун во многом обусловлен динамикой стоимости железной руды — основного сырья для производства. В декабре 2024 года фьючерсы на Даляньской бирже снизились со 106 долларов за тонну до 98 долларов за тонну, однако в течение января-февраля вернулись к предыдущему уровню.
Цены на алюминий в Украине в марте
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 10 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 55 до 85 грн;
- Винницкая область — от 45 до 80 грн;
- Волынская область — от 45 до 90 грн;
- Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;
- Житомирская область — от 40 до 80 грн;
- Закарпатская область — от 40 до 80 грн;
- Запорожская область — от 50 до 95 грн;
- Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;
- Кировоградская область — от 45 до 80 грн;
- Львовская область — от 45 до 80 грн;
- Николаевская область — от 45 до 80 грн;
- Одесская область — от 45 до 90 грн;
- Полтавская область — от 40 до 85 грн;
- Ровенская область — от 40 до 80 грн;
- Сумская область — от 40 до 80 грн;
- Тернопольская область — от 50 до 85 грн;
- Харьковская область — от 50 до 95 грн;
- Хмельницкая область — от 40 до 85 грн;
- Черкасская область — от 40 до 80 грн;
- Черновицкая область — от 40 до 80 грн;
- Черниговская область — от 50 до 80 грн.
В пунктах приема металлолома берут не только алюминий, но и другие цветные металлы. Самую высокую цену среди них имеет медь, стоимость которой постоянно увеличивается.
Латунь, сплав меди и цинка, также высоко ценится из-за своих уникальных свойств и широкого применения. На украинском рынке вторичных металлов цены на латунь также продолжают стабильно расти.
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