Цены на алюминий и цветные металлы в марте 2025 — обновленные тарифы и рыночный анализ

Алюминиевая заготовка. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — легкий и универсальный металл, который можно встретить буквально везде. Переработка этого ценного металла не только экономит энергию, но и уменьшает выбросы вредных веществ. Сданный на переработку алюминий помогает уменьшить количество мусора и защитить экосистему. Кроме того, это может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 10 марта 2025 года.

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Стоимость чугуна в основных регионах по итогам февраля вернулась к уровням прошлого года. Так, в Бразилии ценовые предложения на отгрузку чугуна к концу месяца выросли до 430 долларов за тонну.

Этот показатель соответствует котировкам начала декабря 2024 года. После январской стабилизации на уровне 405 долларов за тонну цены снова пошли вверх и выросли за февраль на 25 долларов за тонну.

В Италии к концу зимы стоимость чугуна достигла январского максимума 372 доллара за тонну. В декабре и первой половине января цены удерживались на уровне 367 долларов за тонну, затем в начале февраля снизились до 357 долларов за тонну, после чего начался рост.

На индийском рынке восстановления не наблюдается: в течение февраля цены оставались стабильными на уровне 362 долларов за тонну. Локальный максимум фиксировался в первой половине декабря на отметке 397 долларов за тонну, но к началу января стоимость опустилась до 362 долларов за тонну и с тех пор не менялась.

Рост цен на чугун во многом обусловлен динамикой стоимости железной руды — основного сырья для производства. В декабре 2024 года фьючерсы на Даляньской бирже снизились со 106 долларов за тонну до 98 долларов за тонну, однако в течение января-февраля вернулись к предыдущему уровню.

Цены на алюминий в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 10 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 85 грн;

Винницкая область — от 45 до 80 грн;

Волынская область — от 45 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;

Житомирская область — от 40 до 80 грн;

Закарпатская область — от 40 до 80 грн;

Запорожская область — от 50 до 95 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;

Кировоградская область — от 45 до 80 грн;

Львовская область — от 45 до 80 грн;

Николаевская область — от 45 до 80 грн;

Одесская область — от 45 до 90 грн;

Полтавская область — от 40 до 85 грн;

Ровенская область — от 40 до 80 грн;

Сумская область — от 40 до 80 грн;

Тернопольская область — от 50 до 85 грн;

Харьковская область — от 50 до 95 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 85 грн;

Черкасская область — от 40 до 80 грн;

Черновицкая область — от 40 до 80 грн;

Черниговская область — от 50 до 80 грн.

В пунктах приема металлолома берут не только алюминий, но и другие цветные металлы. Самую высокую цену среди них имеет медь, стоимость которой постоянно увеличивается.

Латунь, сплав меди и цинка, также высоко ценится из-за своих уникальных свойств и широкого применения. На украинском рынке вторичных металлов цены на латунь также продолжают стабильно расти.