Ціна 1 грама золота в Україні на 7 березня 2025 року — офіційні дані НБУ та актуальні тарифи ломбардів

Золотий злиток у руках. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом світові ціни на золото стрімко зростають. Така тенденція обумовлена загальною економічною нестабільністю та агресивною політикою президента США Дональда Трампа. Золото залишається популярним засобом для збереження капіталу в умовах економічної невизначеності. Цей дорогоцінний метал часто використовується, як безпечний актив.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 7 березня.

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Що відбувається з цінами на золото

У четвер, 6 березня, ціни на золото зросли завдяки послабленню курсу долара США. Спотова вартість цього металу піднялася на 0,1% — до 2 921,19 долара за унцію, ф'ючерси на золото в США також зросли на 0,1% — до 2 929,30 долара.

Торгівельна політика Дональда Трампа загострила відносини США з Канадою, Мексикою та Китаєм. Канада і Китай ввели тарифи у відповідь на деякі категорії американського імпорту, а Мексика пообіцяла вжити аналогічних заходів.

Побоювання щодо тарифної політики Трампа сприяли зростанню цін на золото, яке вважається активом-притулком. 24 лютого котирування досягли рекордного рівня 2 956,15 долара за унцію, а з початку року золото подорожчало більш ніж на 11%.

Золото зазвичай розглядається як захист від політичної невизначеності та інфляції.

"Психологічна позначка у три тисячі доларів стає все більш досяжною, оскільки ціни знову перейшли до зростання після короткочасної корекції", — зазначив ринковий стратег Йеап Джун Ронг.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 840,16 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 828,64 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 801,76 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 265,99 грн/грам;

375 проба: 1 425,66 грн/грам;

500 проба: 1 900,88 грн/грам;

583 проба: 2 216,43 грн/грам;

585 проба: 2 224,03 грн/грам;

750 проба: 2 851,32 грн/грам;

900 проба: 3 421,58 грн/грам;

916 проба: 3 482,41 грн/грам;

958 проба: 3 642,09 грн/грам;

999 проба: 3 797,96 грн/грам;

999,9 проба: 3 801,38 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 484,60 грн/грам;

500 проба: 1 922,5 грн/грам;

583 проба: 2 471,00 грн/грам;

585 проба: 2 475,00 грн/грам;

750 проба: 3 156,16 грн/грам;

900 проба: 3 764,83 грн/грам;

916 проба: 3 786,20 грн/грам;

958 проба: 3909, 00 грн/грам;

999 проба: 4 300,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Можна здавати не лише золото, а й вироби з кольорових металів. Їх слід відносити до пунктів приймання вторинної сировини. Вартість міді в Україні, наприклад, також постійно зростає.

Ціни на латунь в Україні також постійно збільшуються. Цей сплав високо цінується за свої унікальні властивості, такі як міцність, стійкість до корозії та високу електропровідність.