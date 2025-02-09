Ціни на латунь у лютому 2025 — актуальні тарифи на кольоровий метал у пунктах приймання

Виробництво металу. Фото: penize.cz

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, відомий своєю міцністю, корозійною стійкістю та привабливим золотистим відтінком. Вона широко використовується у промисловості, ювелірній справі та декоративних виробах. Ціна на латунь в основному залежить від вартості міді, яка є її основним компонентом.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 9 лютого.

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Яка ситуація з металургією в Україні

У 2024 році металургійна галузь демонструвала ознаки відновлення: ключові показники діяльності зросли порівняно з попереднім роком. Попри постійні обстріли, руйнування, транспортно-логістичні складності та нестачу кваліфікованих кадрів, українським металургам вдалося наростити обсяги виробництва та експорту.

За 2024 рік металургійні підприємства виробили близько 7,1 млн тонн чавуну та 7,6 млн тонн сталі. Це на 18,3% і 22,6% більше, ніж у 2023 році.

Виробництво сталевого прокату також збільшилося на 17%, досягнувши 6,2 млн тонн. Експорт чорних металів з України склав 5,84 млн тонн. Це на 22,6% вище за показник минулого року.

При цьому експорт напівфабрикатів зріс на 56,7%, а сталевого прокату — на 28,4%. Валютний виторг від експорту металургійної продукції досяг 3,09 млрд доларів, збільшившись на 16,9%.

Ціни на латунь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 9 лютого та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 160 до 185 грн;

Вінницька область — від 180 до 195 грн;

Волинська область — від 160 до 195 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 195 грн;

Житомирська область — від 175 до 185 грн;

Закарпатська область — від 175 до 195 грн;

Запорізька область — від 180 до 210 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 185 грн;

Кіровоградська область — від 175 до 185 грн;

Львівська область — від 140 до 185 грн;

Миколаївська область — від 175 до 190 грн;

Одеська область — від 175 до 190 грн;

Полтавська область — від 175 до 185 грн;

Рівненська область — від 175 до 185 грн;

Сумська область — від 185 до 205 грн;

Тернопільська область — від 175 до 185 грн;

Харківська область — від 185 до 200 грн;

Хмельницька область — від 175 до 185 грн;

Черкаська область — від 175 до 185 грн;

Чернівецька область — від 175 до 185 грн;

Чернігівська область — від 175 до 185 грн.

Одна зі складових частин латуні — мідь — коштує ще дорожче. На пунктах приймання вторсировини непогано платять за вироби з цього металу.

На металобрухт приймають не тільки мідні та латунні вироби. Інші кольорові метали також можна задавати. Ціни на алюміній в Україні трохи нижчі, але все одно дозволяють немогано заробити.