Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 28 января 2025 года

Производство металла. Фото: theglobeandmail.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это один из важнейших материалов для человечества, который ценится благодаря своим уникальным характеристикам и многообразию сфер применения. Этот металл активно используется в электронике, строительстве, медицине, автомобилестроении и других отраслях. Переработка меди помогает уменьшить вредное воздействие на экологию и может принести дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 28 января.

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Исследования показали, что медь способна уничтожать бактерии, вирусы и грибки на своей поверхности. Это свойство активно используется в медицине, например в больницах, где медные ручки дверей и поверхности помогают снизить распространение инфекций.

Историки считают, что медь стала первым металлом, который люди начали обрабатывать и применять в быту. Это произошло около 10 000 лет назад, задолго до бронзового и железного веков. Археологические находки подтверждают, что древние цивилизации, такие как шумеры и египтяне, использовали медь для создания инструментов, украшений и оружия.

Этот металл является необходимым микроэлементом для здоровья человека. Медь участвует в образовании красных кровяных телец, поддержании иммунной системы и работе нервной системы. Дефицит меди может привести к анемии, проблемам с костями и ослаблению иммунитета. Однако избыток меди также вреден.

Благодаря своей высокой теплопроводности и устойчивости к коррозии, медь применяется в космической отрасли. Например, она используется в системах охлаждения спутников и ракет, а также в производстве деталей для космических аппаратов. NASA использует медь в своих проектах, таких как космический телескоп Джеймс Уэбб.

Ученые обнаружили, что медь обладает уникальной способностью к самовосстановлению. В 2023 году исследователи из США опубликовали работу, в которой описали, как медь может "залечивать" микротрещины на своей поверхности при определенных условиях. Это открытие может привести к созданию новых материалов, которые будут более долговечными и устойчивыми к повреждениям.

Какая ситуация с металлургией в Украине

В металлургическом комбинате "Запорожсталь" сообщили о запуске производства шести новых видов листовой и рулонной продукции в 2024 году. В сегменте холоднокатаного проката в 2024 году "Запорожсталь" освоила выпуск четырех новых видов продукции, включая рулон марки S250GD.

Этот материал применяется для последующего оцинкования, нанесения других защитных покрытий и изготовления легких стальных тонкостенных конструкций. Также в линейке новинок представлен стальной прокат марки S215G, предназначенный для производства незамкнутых и сварных металлических профилей, листов и различных строительных конструкций.

Кроме этого, предприятие освоило технологию выпуска рулона марки DC01 толщиной 2,5 мм, а также холоднокатаного листа толщиной 2,1–2,5 мм с широким марочным составом, ориентированного на строительную отрасль.

Цены на медь в Украине в январе

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 28 января 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 260 до 320 грн;

Винницкая область — от 250 до 330 грн;

Волынская область — от 250 до 335 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;

Житомирская область — от 245 до 295 грн;

Закарпатская область — от 250 до 325 грн;

Запорожская область — от 240 до 340 грн;

Ивано-Франковская область — от 250 до 280 грн;

Кировоградская область — от 250 до 290 грн;

Львовская область — от 240 до 285 грн;

Николаевская область — от 250 до 315 грн;

Одесская область — от 260 до 330 грн;

Полтавская область — от 255 до 280 грн;

Ровенская область — от 250 до 290 грн;

Сумская область — от 250 до 280 грн;

Тернопольская область — от 250 до 280 грн;

Харьковская область — от 250 до 390 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 310 грн;

Черкасская область — от 250 до 280 грн;

Черновицкая область — от 250 до 285 грн;

Черниговская область — от 250 до 280 грн.

Напомним, что в пункты приема металлолома можно сдавать не только изделия из меди, но и из других цветных металлов. Например, хотя цены на алюминий несколько ниже по сравнению с медью, за сдачу алюминиевых изделий также можно получить неплохую сумму.

Кроме того, украинцы имеют возможность сдавать изделия из золота. В ломбардах за золотые изделия предлагают значительное вознаграждение. Золото продолжает оставаться надежным способом сохранения капитала, особенно в периоды инфляции или экономической нестабильности. Кроме того, оно может быть источником дополнительного дохода, что делает его привлекательным активом для инвесторов.