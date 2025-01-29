Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 29 січня 2025 року

Оновилися тарифи на алюміній — ціни на кольоровий метал у січні
Алюміній широко використовується у виробництві завдяки своїм унікальним властивостям. Це один із найпоширеніших елементів на Землі (близько 8% земної кори), що відрізняється легкістю, міцністю та стійкістю до корозії. Крім того, алюміній має високу електропровідність, через що його використовують в електротехніці та електроніці.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 29 січня 2025 року.
Цікаві факти про алюміній
Алюміній активно використовується у космічній галузі. Завдяки легкості та міцності алюміній становить до 80% маси сучасних супутників та ракет. Наприклад, корпус космічного корабля Apollo був зроблений з алюмінієвих сплавів, що дозволило знизити вагу та збільшити ефективність польотів.
Перероблення алюмінію вимагає лише 5% енергії, необхідної для виробництва нового металу. Це робить його одним із найбільш екологічно стійких матеріалів. Сьогодні близько 75% всього алюмінію, виготовленого за історію людства, все ще використовується.
Завдяки високій електропровідності алюміній використовується в лініях електропередач, особливо там, де потрібно знизити вагу конструкції.
Хоча алюміній стійкий до корозії, у вигляді порошку або тонкої стружки він може спалахувати на повітрі. Ця властивість використовується у твердопаливних ракетах та феєрверках, де алюміній додають для збільшення енергії вибуху.
Хоча алюміній не є біологічно необхідним елементом, він є в організмі людини в невеликих кількостях — близько 30–50 мг. Основним джерелом його надходження є харчові продукти, вода та ліки, такі як антациди.
Яка ситуація з металургією в Україні
Українська промислова компанія "Інтерпайп" за результатами 2024 року збільшила податкові відрахування та внески на 27% порівняно з 2023 роком, досягнувши суми 5,501 млрд грн.
До державного бюджету було перераховано 4,171 млрд грн, що на 25% більше, ніж у попередньому році. Відрахування до місцевих бюджетів становили 683 млн грн, збільшившись на 40%. Крім того, компанія направила 647 млн грн ЄСВ, що на 32% перевищує показники 2023 року.
"Інтерпайп" — це одна з провідних промислових компаній України, що випускає залізничну та трубну продукцію для внутрішнього та міжнародного ринків. У 2023 році "Інтерпайп" реалізував 387 тис. тонн трубної продукції та 95 тис. тонн залізничної продукції.
Ціни на алюміній в Україні у січні
Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 55 до 85 грн;
- Вінницька область — від 40 до 80 грн;
- Волинська область — від 45 до 90 грн;
- Дніпропетровська область — від 40 до 90 грн;
- Житомирська область — від 40 до 80 грн;
- Закарпатська область — від 50 до 80 грн;
- Запорізька область — від 45 до 90 грн;
- Івано-Франківська область — від 40 до 75 грн;
- Кіровоградська область — від 40 до 75 грн;
- Львівська область — від 45 до 85 грн;
- Миколаївська область — від 40 до 70 грн;
- Одеська область — від 45 до 70 грн;
- Полтавська область — від 40 до 75 грн;
- Рівненська область — від 45 до 70 грн;
- Сумська область — від 45 до 90 грн;
- Тернопільська область — від 40 до 80 грн;
- Харківська область — від 50 до 90 грн;
- Хмельницька область — від 45 до 70 грн;
- Черкаська область — від 40 до 70 грн;
- Чернівецька область — від 40 до 70 грн;
- Чернігівська область — від 45 до 75 грн.
Що ще варто знати українцям
Кольоровий метал, який є дорожчим за алюміній, — це мідь. Ціни на мідні вироби вищі, ніж вартість алюмінію.
А ось чормет не такий дорогий, але ціни на сталь та чавун все одно досить непогані. Ці матеріали широко застосовуються у будівництві, машинобудуванні, енергетиці, транспорті та інших галузях промисловості.
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