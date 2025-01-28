Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 28 січня 2025 року

Виробництво металу. Фото: theglobeandmail.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це один з найважливіших матеріалів для людства, який цінується завдяки своїм унікальним характеристикам та різноманіттю сфер застосування. Цей метал активно використовується в електроніці, будівництві, медицині, автомобілебудуванні та інших галузях. Переробка міді допомагає зменшити шкідливий вплив на екологію, та може принести додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 28 січня.

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Цікаві факти про мідь

Дослідження показали, що мідь здатна знищувати бактерії, віруси та грибки на своїй поверхні. Ця властивість активно використовується в медицині, наприклад, у лікарнях, де мідні ручки дверей та поверхні допомагають знизити поширення інфекцій.

Історики вважають, що мідь стала першим металом, який люди почали обробляти та застосовувати у побуті. Це сталося близько 10 000 років тому, задовго до бронзового та залізного віків. Археологічні знахідки підтверджують, що давні цивілізації, такі як шумери та єгиптяни, використовували мідь для створення інструментів, прикрас та зброї.\

Цей метал є необхідним мікроелементом для здоров'я людини. Мідь бере участь в утворенні червоних кров'яних тілець, підтримці імунної системи та роботі нервової системи. Дефіцит міді може призвести до анемії, проблем з кістками та послаблення імунітету. Однак надлишок міді також шкідливий.

Завдяки своїй високій теплопровідності та стійкості до корозії, мідь застосовується у космічній галузі. Наприклад, вона використовується в системах охолодження супутників та ракет, а також у виробництві деталей для космічних апаратів. NASA використовує мідь у своїх проєктах, таких як космічний телескоп Джеймс Вебб.

Вчені виявили, що мідь має унікальну здатність до самовідновлення. У 2023 році дослідники зі США опублікували роботу, в якій описали, як мідь може "заліковувати" мікротріщини на своїй поверхні за певних умов. Це відкриття може призвести до створення нових матеріалів, які будуть більш довговічними та стійкими до пошкоджень.

Яка ситуація з металургією в Україні

У металургійному комбінаті "Запоріжсталь" повідомили про запуск виробництва шести нових видів листової та рулонної продукції у 2024 році. У сегменті холоднокатаного прокату в 2024 році "Запоріжсталь" освоїла випуск чотирьох нових видів продукції, включаючи рулон марки S250GD.

Цей матеріал застосовується для подальшого оцинкування, нанесення інших захисних покриттів та виготовлення легких сталевих тонкостінних конструкцій. Також у лінійці новинок представлений сталевий прокат марки S215G, призначений для виробництва незамкнених та зварених металевих профілів, листів та різних будівельних конструкцій.

Окрім цього, підприємство освоїло технологію випуску рулону марки DC01 товщиною 2,5 мм, а також холоднокатаного листа товщиною 2,1–2,5 мм із широким марочним складом, орієнтованого на будівельну галузь.

Ціни на мідь в Україні у січні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 28 січня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 260 до 320 грн;

Вінницька область — від 250 до 330 грн;

Волинська область — від 250 до 335 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 290 грн;

Житомирська область — від 245 до 295 грн;

Закарпатська область — від 250 до 325 грн;

Запорізька область — від 240 до 340 грн;

Івано-Франківська область — від 250 до 280 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 290 грн;

Львівська область — від 240 до 285 грн;

Миколаївська область — від 250 до 315 грн;

Одеська область — від 260 до 330 грн;

Полтавська область — від 255 до 280 грн;

Рівненська область — від 250 до 290 грн;

Сумська область — від 250 до 280 грн;

Тернопільська область — від 250 до 280 грн;

Харківська область — від 250 до 390 грн;

Хмельницька область — від 255 до 310 грн;

Черкаська область — від 250 до 280 грн;

Чернівецька область — від 250 до 285 грн;

Чернігівська область — від 250 до 280 грн.

Нагадаємо, що до пунктів приймання металобрухту можна здавати не лише вироби з міді, а й з інших кольорових металів. Наприклад, хоча ціни на алюміній є дещо нижчими порівняно з міддю, за здачу алюмінієвих виробів також можна отримати непогану суму.

Крім того, українці мають можливість здавати вироби з золота. У ломбардах за золоті вироби пропонують значну винагороду. Золото продовжує залишатися надійним способом збереження капіталу, особливо у періоди інфляції чи економічної нестабільності. Крім того, воно може бути джерелом додаткового доходу, що робить його привабливим активом для інвесторів.