В Ощадбанку пояснили причини збоїв в онлайн-сервісах та дали поради

Онлайн-сервіси Ощаду — чому бувають збої та як діяти
Державний "Ощадбанк" поінформував клієнтів про можливі збої в онлайн-сервісах. Труднощі з дистанційним доступом до послуг можуть іноді виникати у зв'язку з кількома причинами, зокрема, через некоректність облікового запису.
Про це йдеться у повідомленнях на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.
Збої в онлайн-сервісах Ощадбанку
У скаргах громадяни пишуть, що іноді виникають проблеми в роботі мобільного застосунку, спостерігається уповільнення онлайн-послуг.
Зокрема, один із клієнтів фінустанови повідомив, що з невідомих причин кілька разів мав труднощі з доступом до мобільного застосунку "Ощад24/", а також з коректною роботою деяких банківських сервісів.
"Постійно неможливо роздрукувати квитанції при оплаті, сервер не працює, шаблони про оплату комуналки кожного місяця блокуються...", — йдеться в одному зі звернень.
Пояснення представників банку
Працівник Ощадбанку повідомив, що мобільний застосунок може іноді давати збій, проте, як правило, фахівці оперативно усувають відповідні проблеми.
У зв'язку з цим варто просто спробувати здійснити необхідні операції в інший час. Здебільшого технічні негаразди можуть виникати через:
- Процедуру оновлення сервісів;
- Додавання нового функціоналу;
- Раптові нештатні випадки.
"Шкодуємо, що у вас склалося подібне враження. Зазвичай, проблем з використанням сервісу не спостерігається. Хоча іноді сервіс може бути недоступний або ж частково доступний в момент технічного збою чи оновлення функціоналу. Перепрошуємо", — пояснив представник банку.
Також у фінустанові зауважили, що причини проблем можуть бути з боку самого клієнта. Рекомендують у разі появи труднощів з сервісом зателефонувати до контакт-центру банку та спільно з оператором перевірити коректність облікового запису мобільного застосунку.
Громадяни можуть звернутися до контакт-центру:
- за номером: 0800210800;
- за формою зворотного зв'язку "Мобільний Ощад".
