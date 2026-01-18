В Ощадбанку пояснили причини збоїв в онлайн-сервісах та дали поради

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" поінформував клієнтів про можливі збої в онлайн-сервісах. Труднощі з дистанційним доступом до послуг можуть іноді виникати у зв'язку з кількома причинами, зокрема, через некоректність облікового запису.

Про це йдеться у повідомленнях на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Збої в онлайн-сервісах Ощадбанку

У скаргах громадяни пишуть, що іноді виникають проблеми в роботі мобільного застосунку, спостерігається уповільнення онлайн-послуг.

Зокрема, один із клієнтів фінустанови повідомив, що з невідомих причин кілька разів мав труднощі з доступом до мобільного застосунку "Ощад24/", а також з коректною роботою деяких банківських сервісів.

"Постійно неможливо роздрукувати квитанції при оплаті, сервер не працює, шаблони про оплату комуналки кожного місяця блокуються...", — йдеться в одному зі звернень.

Пояснення представників банку

Працівник Ощадбанку повідомив, що мобільний застосунок може іноді давати збій, проте, як правило, фахівці оперативно усувають відповідні проблеми.

У зв'язку з цим варто просто спробувати здійснити необхідні операції в інший час. Здебільшого технічні негаразди можуть виникати через:

Процедуру оновлення сервісів; Додавання нового функціоналу; Раптові нештатні випадки.

"Шкодуємо, що у вас склалося подібне враження. Зазвичай, проблем з використанням сервісу не спостерігається. Хоча іноді сервіс може бути недоступний або ж частково доступний в момент технічного збою чи оновлення функціоналу. Перепрошуємо", — пояснив представник банку.

Також у фінустанові зауважили, що причини проблем можуть бути з боку самого клієнта. Рекомендують у разі появи труднощів з сервісом зателефонувати до контакт-центру банку та спільно з оператором перевірити коректність облікового запису мобільного застосунку.

Громадяни можуть звернутися до контакт-центру:

за номером: 0800210800;

за формою зворотного зв'язку "Мобільний Ощад".

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку досі недоступний один із важливих сервісів. Йдеться про можливість оформлення КЕП, який потрібен для операцій у "Дії".

Ще ми писали, чи можна розрахуватися за мобільний зв'язок "Зимовою тисячею", що надійшла через Ощадбанк. У банку пояснили, чи доступна цього року відповідна можливість.