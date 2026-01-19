Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Долги по зарплате во время войны — что говорят в Гоструда

Долги по зарплате во время войны — что говорят в Гоструда

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 14:30
Долги по зарплате во время войны — когда не считаются нарушением
Подсчет на калькуляторе. Фото: Fotolia

В Государственной службе по вопросам труда рассказали о правомерности невыплаты заработной платы во время военного положения. В ведомстве уточнили, когда работодатель может освобождаться от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда.

Реклама
Читайте также:

Правомерность невыплаты зарплаты во время войны

Как отметили в ведомстве, согласно норме, работодатель обязан выплачивать заработную плату минимум дважды в месяц. Однако во время войны возможны форс-мажорные обстоятельства. В частности, в случае выплаты средств через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты зарплаты значительно меньше, чем при выплате в кассе предприятия.

Согласно статье 10 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатели должны принимать все возможные меры для обеспечения права своих подчиненных на своевременное получение зарплаты.

В Гоструда отметили, что работодатели могут быть освобождены от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда только в одном случае. Необходимо будет доказать, что нарушение возникло из-за боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Долги по зарплате в Украине

По информации Опендатабот, как свидетельствуют данные Единого реестра должников, в Украине по состоянию на начало 2026 года насчитывается более 36,63 тыс. активных производств по невыплате зарплаты. Только за последний год количество дел повысилось на 6%.

Аналитики отмечают, что прошлый год стал антирекордным по числу новых производств. Всего было возбуждено 9,17 тыс. дел против 488 компаний. Объем на 30% выше по сравнению с 2024 годом. Также он считается самым высоким показателем за последние пять лет. Около 2 тыс. активных дел были открыты еще в 2017 году.

Наибольший объем задолженности накопили компании, работающие в промышленности, более чем четверть — компании, выпускающие химическую продукцию, еще почти столько же — предприятия сферы поставок электричества и газа.

Более трети производств, открытых в 2025 году, приходилось на Днепропетровскую область (3,2 тыс. дел), а также на Ивано-Франковскую, Сумскую и Львовскую области.

Львиная доля долгов — за частным бизнесом (62%), около четверти — за коммунальными предприятиями, более 13% — за государственными.

Ранее сообщалось, что в Раде выступают за повышение зарплаты работникам сферы здравоохранения. Законопроект предусматривает оклады на уровне 40 тыс. грн.

Еще писали, что гражданам, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях, предоставляют надбавки к окладам за выслугу лет. Известно, как начисляют в 2026 году.

выплаты Гоструда долги деньги зарплата
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации