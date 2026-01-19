Долги по зарплате во время войны — когда не считаются нарушением

Подсчет на калькуляторе. Фото: Fotolia

В Государственной службе по вопросам труда рассказали о правомерности невыплаты заработной платы во время военного положения. В ведомстве уточнили, когда работодатель может освобождаться от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда.

Об этом говорится в объяснении пресс-службы Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда.

Правомерность невыплаты зарплаты во время войны

Как отметили в ведомстве, согласно норме, работодатель обязан выплачивать заработную плату минимум дважды в месяц. Однако во время войны возможны форс-мажорные обстоятельства. В частности, в случае выплаты средств через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты зарплаты значительно меньше, чем при выплате в кассе предприятия.

Согласно статье 10 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", работодатели должны принимать все возможные меры для обеспечения права своих подчиненных на своевременное получение зарплаты.

В Гоструда отметили, что работодатели могут быть освобождены от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда только в одном случае. Необходимо будет доказать, что нарушение возникло из-за боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.

Долги по зарплате в Украине

По информации Опендатабот, как свидетельствуют данные Единого реестра должников, в Украине по состоянию на начало 2026 года насчитывается более 36,63 тыс. активных производств по невыплате зарплаты. Только за последний год количество дел повысилось на 6%.

Аналитики отмечают, что прошлый год стал антирекордным по числу новых производств. Всего было возбуждено 9,17 тыс. дел против 488 компаний. Объем на 30% выше по сравнению с 2024 годом. Также он считается самым высоким показателем за последние пять лет. Около 2 тыс. активных дел были открыты еще в 2017 году.

Наибольший объем задолженности накопили компании, работающие в промышленности, более чем четверть — компании, выпускающие химическую продукцию, еще почти столько же — предприятия сферы поставок электричества и газа.

Более трети производств, открытых в 2025 году, приходилось на Днепропетровскую область (3,2 тыс. дел), а также на Ивано-Франковскую, Сумскую и Львовскую области.

Львиная доля долгов — за частным бизнесом (62%), около четверти — за коммунальными предприятиями, более 13% — за государственными.

Ранее сообщалось, что в Раде выступают за повышение зарплаты работникам сферы здравоохранения. Законопроект предусматривает оклады на уровне 40 тыс. грн.

Еще писали, что гражданам, которые работают в государственных и коммунальных учреждениях, предоставляют надбавки к окладам за выслугу лет. Известно, как начисляют в 2026 году.