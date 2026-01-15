Надбавка за выслугу лет в 2026 году — кто имеет право и размер выплат

Работники в офисе. Фото: Freepik

В 2026 году гражданам, работающим в государственных и коммунальных учреждениях, предусмотрено право на надбавку к должностному окладу за выслугу лет. Известно, какие сейчас действуют правила относительно соответствующих выплат.

Вопрос начисления сумм надбавок закреплен законом №4695-IX "О Госбюджете-2026".

Реклама

Читайте также:

Кто в Украине имеет право на надбавку за выслугу лет

Действующее законодательство предусматривает, что надбавки за выслугу лет могут быть частью заработной платы нескольких категорий работников. Соответствующие доплаты являются одним из путей стимулирования труда.

Размер начислений за выслугу лет привязан к количеству отработанных лет. В бюджетных учреждениях такие ежемесячные доплаты засчитываются исключительно за тот стаж, который подпадает под законодательные требования.



Выплату надбавки за выслугу лет гарантируют:

бухгалтерам;

государственным служащим;

медицинским работникам;

педагогам;

научно-педагогическим работникам;

работникам бюджетной сферы.

Как начисляют надбавку за выслугу лет в 2026 году

Каждой из вышеуказанных категорий работников бюджетной сферы назначают разные размеры надбавок за выслугу лет. Их определяют в процентах от оклада:

Государственные служащие в госорганах, где была осуществлена классификация должностей госслужбы, имеют право на 2% от оклада за каждый календарный год стажа государственной службы, однако не выше 30%. Учителя, научно-педагогические и научные работники — при наличии стажа более трех лет — 10% от оклада, более 10 лет — 20%, более 20 лет — в размере 30%. Работники заведений культуры (театральные учреждения/дома культуры/музеи) — если количество стажа выше трех лет — в размере 10%, более 10 лет м 20%, более 20 лет — в размере 30% от оклада. Работники сферы физической культуры и спорта — если есть стаж более трех лет — 10%, минимум 10 лет — 20%, выше 20 лет — доля в 30%. Работники социальной защиты населения — стаж в три года — 10%, свыше 10 лет — 20%, более чем 20 лет — в размере 30%.

Формула надбавки за выслугу лет:

Должностной оклад × Процент надбавки: Сумма надбавки.

Размер определяют пропорционально количеству отработанных дней (зависит от нормы труда за месяц). Если была отработана только половина от месячной нормы, то надбавка будет начисляться в соответствии с отработанным объемом нормы труда. В частности, тем, кто работает на 0,25 ставки, будет предоставлено право на надбавку, исходя из 0,25 должностного оклада.

Ранее Кабинет Министров внес изменения в постановление "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов" относительно повышения базового показателя для расчета окладов работников бюджетной отрасли. Он не пересматривался последние два года.

Изменения предусматривают, что с 1 января должностные оклады определяются в зависимости от тарифной ставки работника первого тарифного разряда в размере 3,47 тыс. грн. В прошлом году показатель составлял 3195 грн.

Ранее мы писали, когда в Украине возможна индексация заработной платы в 2026 году. С января она была обнулена и отсчет, начнется снова не с декабря.

Также сообщалось, что в этом году вырос размер почасовой оплаты труда до 52 грн. Начисление выплат для такого характера работы имеет свои особенности.