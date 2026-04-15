Онлайн-платежі в Ощадбанку: що варто знати про умови та тарифи у квітні

Людина тримає карту на тлі грошей. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам держфінустанови "Ощадбанк" доступна можливість виконання низки операцій через мобільний застосунок чи веббанкінг "Ощад 24/7". Відомо, які передбачені тарифи на різні види онлайн-платежів у квітні 2026 року.

Про це йдеться в інформації на офіційному сайті банку, повідомляють Новини.LIVE.

Що доступно клієнтам в "Ощад 24/7" у 2026 році

Здійснення операцій у дистанційному режимі в "Ощад 24/7" є безпечним та зручним. Такий сервіс дозволяє без зайвої необхідності уникнути відвідування відділень. Клієнти можуть оплачувати різноманітні послуги, зокрема комунальні, робити перекази між картками, оплачувати кредити, розраховуватися за навчання, платити штрафи.

Українці можуть користуватися сучасними варіантами для здійснення фінансових операцій. Йдеться про:

веббанкінг;

мобільний застосунок;

оплата рахунків на сайтах.

Актуальні тарифи в "Ощад 24/7" у квітні

Зокрема, у разі переказу коштів карткою Ощадбанку, в тому числі на підставі довгострокових доручень (зокрема, з рахунку віртуальної картки) за реквізитами картки, випущеної цим банком, стягується комісія у 3 грн.

Читайте також:

Якщо йдеться про переказ коштів (в т.ч. з рахунку віртуальної картки) за реквізитами картки, емітованої банком в тарифному пакеті "Мій комфорт", "Дитяча Карта", "Море", то комісія не стягується.

Також, якщо перекази в "Ощад24" відбуваються на власні рахунки (в т.ч. на рахунок віртуальної), то такі операції також не тарифікуються.

У разі здійснення переказу коштів (зокрема з рахунку віртуальної картки) за реквізитами картки, емітованої іншим банком, передбачається стягнення 1% +5 грн.

Якщо здійснюється переказ коштів на користь операторів мобільного та інших видів зв'язку (в т.ч. з рахунку віртуальної) за винятком ПАТ "Укртелеком", то списують 3 грн.

Перекази коштів за послуги зв'язку на користь ПАТ "Укртелеком", TravelSim не тарифікуються.

У разі здійснення переказу коштів за послуги інтернет-провайдерів і кабельного телебачення за визначеними реквізитами з обов'язковим введенням індивідуальних даних, то стягується комісія відповідно до умов договору на приймання платежів, укладеного з суб'єктом господарювання.

Перекази коштів за довільними реквізитами (в "Ощад 24/7" (WEB-/Mobile банкінг) за одну операцію на рахунки, відкриті в банку, не тарифікуються.

У разі здійснення переказу коштів за довільними реквізитами (в "Ощад 24/7" (WEB-/Mobile банкінг) на рахунки, відкриті в інших банках, то списують 0,5% від суми платежу (мінімально 5 грн, а максимально 500 грн).

Щодо операцій в "Ощад24" (WEB-/Мобільний банкінг), які здійснюються за допомогою карток, емітованих іншими фінансовими установами:

за переказ коштів за реквізитами картки, емітованої банком, комісія не знімається;

переказ коштів за реквізитами картки, емітованої іншим українським банком, списують 1% +5 грн;

переказ коштів на користь операторів мобільного та інших видів зв'язку, за винятком ПАТ "Укртелеком", TravelSim, 2% (мінімально 2 грн).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку можна самостійно налаштовувати тип сповіщень про фінансові операції за рахунком. Передбачені різні суми за послугу, зокрема за SMS-повідомлення у 2026 році стягують 40 грн замість 25 грн/міс.

Ще Новини.LIVE писали, як не переплачувати за здійснення P2P-переказів з кредитних коштів в Ощадбанку. Можна відкрити "Мою кредитку", за якою не передбачені комісії, вона доступна навіть новим клієнтам.