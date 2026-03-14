Онлайн-розрахунки через ПриватБанк — хто з клієнтів має перевипустити картки

Клієнтам "ПриватБанку" не обов'язково одразу перевипускати картку із завершеним терміном дії для продовження користування. Банк продовжив її чинність автоматично на 30 місяців, однак під час деяких онлайн-розрахунків можливі обмеження.

Читайте також:

Які чекають незручності у ПриватБанку

За даними фінустанови, клієнтам під час воєнного стану продовжили дію всіх карт, термін яких добіг ще на початку повномасштабного вторгнення.

Такі картки вважаються повноцінним платіжним засобом. Ними вільно можна робити покупки, знімати готівку та пересилати гроші на рахунки, доступна більшість фінансових операцій. А саме:

розрахунки у торговельник точках на території України;

зняття готівки у банкоматах/терміналах/касах;

операції у "Приват24".

Однак для таких карт можуть бути обмеження на розрахунки онлайн. Також можуть чекати проблеми під час операцій громадян, які виїхали за кордон, адже не скрізь розцінюватимуться як чинні.

У зв'язку з цим рекомендують здійснити заміну або в застосунку на цифрову, або на пластикову.

"Проте при оплатах онлайн та за кордоном можуть виникнути обмеження, якщо система перевіряє термін дії. У такому разі треба перевипустити картку. Це легко можна зробити в Приват24", — йдеться у поясненні банку.

Як замінити картку у ПриватБанку

Клієнти можуть замовити карту дистанційно через систему "Приват24". Для цього потрібно виконати кілька кроків:

відкрити в меню застосунку "Гаманець";

зайти в "Усі рахунки";

зайти в налаштування;

натиснути перевипустити Digital-карту.

Також якщо потрібна пластикова картка, то її можна замовити у "Приват24" з доставкою по Україні або за кордон. Для цього необхідно зайти у налаштування та натиснути "Замовити картку".

Що ще варто знати

Якщо скористатися сервісом з доставки, то на нього відсутній тариф. Послуга стосується всіх шести видів карт. За кордоном, доступна послуга у понад 60 країну світу.

Замовлену нову картку ПриватБанку можна отримати у відділенні або поштоматі Нової пошти по Україні, на будь-яку адресу з кордоном.

Зокрема, наступного дня після замовлення картку доставлять у відділення "Нової пошти" чи поштомат, якщо замовлення відбулося по Україні.

Раніше повідомлялося, що українці можуть перевести пенсію з пошти на картку ПриватБанку. Для цього необхідно особисто прийти у відділення з паспортом громадянина та ідентифікаційним кодом.

Також ми писали, що у деяких клієнтів виник негативний досвід використання страхових продуктів компаній, які пропонує ПриватБанк. Однак у банку стверджують, що йдеться про добровільну послугу.