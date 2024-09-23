Пенсии на ВОТ — украинцам объяснили, как возобновить выплаты

Телефон в руке. Фото: Unsplush

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека рассказали, как украинским гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, возобновить начисление приостановленных пенсионных выплат. Для них доступна процедура удаленной идентификации.

Об этом говорится в сообщении украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

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Как отмечается, в случае неначисления выплат на банковские счета граждане, проживающие на оккупированных территориях могут пройти процедуру удаленной идентификации.

Необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

пройти авторизацию с помощью "Дія.Підпис"/электронной подписи, выданной банком;

на портале найти раздел "Заявление на идентификацию в режиме видеоконференции";

внести информацию в поля, отмеченные звездочкой;

выбрать удобный вариант видеосвязи (Google Meet, Zoom, другие способы).

"Важно! Процедура видеоидентификации состоится не ранее чем за 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления", — сообщил омбудсмен.

Для граждан доступны контакты Офиса омбудсмена. Так, в случае возникновения трудностей с возобновлением пенсионных выплат можно позвонить по номерам:

0 800 501 720;

044 299 74 08.

Также можно написать письмо на электронный адрес:

hotline@ombudsman.gov.ua.

Источник: омбудсмен

Что еще стоит знать

Напомним, в ПФУ рассказали, что для оформления пенсии в Украине в 2024 году нужно собрать определенный список документов. Предоставить их можно как через интернет, так и лично в офисе.

Также писали, что в Украине в 2024 году некоторым работникам, которые выходят на заслуженный отдых за выслугу лет, государство выплатит 10 пенсий сразу. В частности, для этого следует работать на государственных или коммунальных должностях.