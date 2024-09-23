Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Омбудсмен объяснил, как возобновить пенсии украинцам с оккупированных территорий arrow

Омбудсмен объяснил, как возобновить пенсии украинцам с оккупированных территорий

23 сентября 2024 09:50
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии на ВОТ — украинцам объяснили, как возобновить выплаты
Телефон в руке. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека рассказали, как украинским гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях, возобновить начисление приостановленных пенсионных выплат. Для них доступна процедура удаленной идентификации.

Об этом говорится в сообщении украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

Читайте также:

Алгоритм возобновления пенсий украинцам с ВОТ

Как отмечается, в случае неначисления выплат на банковские счета граждане, проживающие на оккупированных территориях могут пройти процедуру удаленной идентификации.

Необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

  • зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
  • пройти авторизацию с помощью "Дія.Підпис"/электронной подписи, выданной банком;
  • на портале найти раздел "Заявление на идентификацию в режиме видеоконференции";
  • внести информацию в поля, отмеченные звездочкой;
  • выбрать удобный вариант видеосвязи (Google Meet, Zoom, другие способы).

"Важно! Процедура видеоидентификации состоится не ранее чем за 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления", — сообщил омбудсмен.

Для граждан доступны контакты Офиса омбудсмена. Так, в случае возникновения трудностей с возобновлением пенсионных выплат можно позвонить по номерам:

  • 0 800 501 720;
  • 044 299 74 08.

Также можно написать письмо на электронный адрес:

  • hotline@ombudsman.gov.ua.

 

пенсии для ВТО
Источник: омбудсмен

Что еще стоит знать

Напомним, в ПФУ рассказали, что для оформления пенсии в Украине в 2024 году нужно собрать определенный список документов. Предоставить их можно как через интернет, так и лично в офисе.

Также писали, что в Украине в 2024 году некоторым работникам, которые выходят на заслуженный отдых за выслугу лет, государство выплатит 10 пенсий сразу. В частности, для этого следует работать на государственных или коммунальных должностях.

выплаты пенсии пенсионеры омбудсмен деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:01 Украинская киберспортивная команда NaVi выиграла турнир ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен объяснил, как возобновить пенсии украинцам с оккупированных территорий

09:48 До вечера без света — кому из одесситов следует зарядить гаджеты

09:38 Россия потеряла в Торопце снарядов на 2-3 месяца войны в Украине, — руководитель ЦПД

09:21 В Польше частично отменят помощь беженцам с 1 октября

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

09:17 Спал в тамбуре — в поезде Одесса — Ковель военного не пустили в вагон

09:16 Карпаты начали конфликтовать с болельщиками после скандального матча

09:06 ChatGPT-4 потребляет пол-литра воды на каждые 100 слов

08:45 Зеленский посетил завод в США, где производят 155-мм снаряды для ВСУ

08:35 Выплаты за аренду земельного пая — сколько получают украинцы в 2024 году

10:01 Украинская киберспортивная команда NaVi выиграла турнир ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен объяснил, как возобновить пенсии украинцам с оккупированных территорий

09:48 До вечера без света — кому из одесситов следует зарядить гаджеты

09:38 Россия потеряла в Торопце снарядов на 2-3 месяца войны в Украине, — руководитель ЦПД

09:21 В Польше частично отменят помощь беженцам с 1 октября

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

09:17 Спал в тамбуре — в поезде Одесса — Ковель военного не пустили в вагон

09:16 Карпаты начали конфликтовать с болельщиками после скандального матча

09:06 ChatGPT-4 потребляет пол-литра воды на каждые 100 слов

08:45 Зеленский посетил завод в США, где производят 155-мм снаряды для ВСУ

08:35 Выплаты за аренду земельного пая — сколько получают украинцы в 2024 году

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

08:06 Визит Зеленского в США и украинская атака на военные объекты россиян — эфир Ранок.LIVE

22 сентября 2024
Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке