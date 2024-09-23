Які документи потрібні для виходу на пенсію в Україні — деталі від ПФУ

Пенсійний фонд України. Фото: УНІАН

Щоб оформити пенсію в Україні у 2024 році, потрібно зібрати необхідні документи. Подати їх можна як через інтернет, так і особисто в офісі.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Документи для оформлення пенсії

В Україні існує три основні види пенсійних виплат: за віком, за інвалідністю та у зв'язку з втратою годувальника. При оформленні пенсії офлайн працівники Пенсійного фонду нададуть бланк заяви, який заповнюється під час подачі документів. Для онлайн-оформлення можна скористатися веб-порталом ПФУ.

Отже, для виходу на пенсію за віком потрібно подати такі документи:

Копію паспорта.

Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж роботи.

Довідку про заробітну плату.

Документи, що підтверджують наявність особливого статусу.

Документи про місце проживання або реєстрації.

Дві кольорові фотокартки розміром 4 х 6 см для оформлення пенсійного посвідчення.

Заяву на виплату пенсії через банк або пошту, а також довідку про відкриття банківського рахунку або вказівку на бажання отримувати пенсію на пошті.

Заяву про призначення пенсії.

Важливо зазначити, що розмір пенсії за віком визначається на основі трудового стажу та внесків до Державного бюджету. Вік виходу на пенсію становить 60, 63 або 65 років, залежно від умов та стажу конкретної особи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році деяким працівникам, які виходять на заслужений відпочинок за вислугу років, держава виплатить 10 пенсій одразу. Зокрема, для цього потрібно працювати на державних або комунальних посадах.

Ми також писали, що у Міністерстві соціальної політики підтвердили інформацію про те, що у 2025 році влада здійснить індексацію пенсій. Відсоток підвищення поки що невідомий, однак буде незначним.