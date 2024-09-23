Пенсії на ТОТ — українцям пояснили, як відновити виплати

Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій
В Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розповіли, як українським громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відновити нарахування призупинених пенсійних виплат. Для них доступна процедура віддаленої ідентифікації.
Про це йдеться у повідомленні українського омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.
Алгоритм відновлення пенсій українцям з ТОТ
Як зазначається, у разі ненарахування виплат на банківські рахунки громадяни, які проживають на окупованих територіях, можуть пройти процедуру віддаленої ідентифікації.
Необхідно скористатися таким алгоритмом дій:
- зайти на вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ);
- пройти авторизацію за допомогою "Дія.Підпис"/електронного підпису, виданого банком;
- на порталі знайти розділ "Заява на ідентифікацію в режимі відеоконференції";
- внести інформацію у поля, які позначені зірочкою;
- обрати зручний варіант відеозв'язку (Google Meet, Zoom, інші способи).
"Важливо! Процедура відеоідентифікації відбудеться не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви", — повідомив омбудсмен.
Для громадян доступні контакти Офісу омбудсмена. Так, у разі виникнення труднощів із відновленням пенсійних виплат, можна зателефонувати за номерами:
- 0 800 501 720;
- 044 299 74 08.
Також можна написати листа на електронну адресу:
- hotline@ombudsman.gov.ua.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що для оформлення пенсії в Україні у 2024 році потрібно зібрати певний список документів. Подати їх можна як через інтернет, так і особисто в офісі.
Також писали, що в Україні у 2024 році деяким працівникам, які виходять на заслужений відпочинок за вислугу років, держава виплатить 10 пенсій одразу. Зокрема, для цього потрібно працювати на державних або комунальних посадах.
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