Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій arrow

Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій

23 вересня 2024 09:50
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії на ТОТ — українцям пояснили, як відновити виплати
Телефон у руці. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розповіли, як українським громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відновити нарахування призупинених пенсійних виплат. Для них доступна процедура віддаленої ідентифікації.

Про це йдеться у повідомленні українського омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.

Читайте також:

Алгоритм відновлення пенсій українцям з ТОТ

Як зазначається,  у разі ненарахування виплат на банківські рахунки громадяни, які проживають на окупованих територіях, можуть пройти процедуру віддаленої ідентифікації.

Необхідно скористатися таким алгоритмом дій:

  • зайти на вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ);
  • пройти авторизацію за допомогою "Дія.Підпис"/електронного підпису, виданого банком;
  • на порталі знайти розділ "Заява на ідентифікацію в режимі відеоконференції";
  • внести інформацію у поля, які позначені зірочкою;
  • обрати зручний варіант відеозв'язку (Google Meet, Zoom, інші способи).

"Важливо! Процедура відеоідентифікації відбудеться не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви", — повідомив омбудсмен.

Для громадян доступні контакти Офісу омбудсмена. Так, у разі виникнення труднощів із відновленням пенсійних виплат, можна зателефонувати за номерами:

  • 0 800 501 720;
  • 044 299 74 08.

Також можна написати листа на електронну адресу:

  • hotline@ombudsman.gov.ua.

 

пенсії для ТОТ
Джерело: омбудсмен

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що для оформлення пенсії в Україні у 2024 році потрібно зібрати певний список документів. Подати їх можна як через інтернет, так і особисто в офісі.

Також писали, що в Україні у 2024 році деяким працівникам, які виходять на заслужений відпочинок за вислугу років, держава виплатить 10 пенсій одразу. Зокрема, для цього потрібно працювати на державних або комунальних посадах.

виплати пенсії пенсіонери омбудсмен гроші

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:23 Готувалися до захоплення влади — в Одесі знешкодили озброєних диверсантів

10:19 Біль у боці під час бігу — експерти пояснили, що це означає і як цьому запобігти

10:07 Зеленський обговорив підтримку України з губернатором Пенсильванії

10:01 Українська кіберспортивна команда NaVi виграла турнір ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:48 До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети

09:38 Росія втратила у Торопці снарядів на 2-3 місяці війни в Україні, — керівник ЦПД

09:21 У Польщі частково скасують допомогу біженцям з 1 жовтня

09:17 Спав у тамбурі — у потязі Одеса — Ковель військового не пустили у вагон

09:16 Карпати почали конфліктувати з уболівальниками після скандального матчу

10:23 Готувалися до захоплення влади — в Одесі знешкодили озброєних диверсантів

10:19 Біль у боці під час бігу — експерти пояснили, що це означає і як цьому запобігти

10:07 Зеленський обговорив підтримку України з губернатором Пенсильванії

10:01 Українська кіберспортивна команда NaVi виграла турнір ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:48 До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети

09:38 Росія втратила у Торопці снарядів на 2-3 місяці війни в Україні, — керівник ЦПД

09:21 У Польщі частково скасують допомогу біженцям з 1 жовтня

09:17 Спав у тамбурі — у потязі Одеса — Ковель військового не пустили у вагон

09:16 Карпати почали конфліктувати з уболівальниками після скандального матчу

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті