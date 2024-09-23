Пенсії на ТОТ — українцям пояснили, як відновити виплати

Телефон у руці. Фото: Unsplush

В Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розповіли, як українським громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відновити нарахування призупинених пенсійних виплат. Для них доступна процедура віддаленої ідентифікації.

Про це йдеться у повідомленні українського омбудсмена Дмитра Лубінця у Telegram.

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Як зазначається, у разі ненарахування виплат на банківські рахунки громадяни, які проживають на окупованих територіях, можуть пройти процедуру віддаленої ідентифікації.

Необхідно скористатися таким алгоритмом дій:

зайти на вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ);

пройти авторизацію за допомогою "Дія.Підпис"/електронного підпису, виданого банком;

на порталі знайти розділ "Заява на ідентифікацію в режимі відеоконференції";

внести інформацію у поля, які позначені зірочкою;

обрати зручний варіант відеозв'язку (Google Meet, Zoom, інші способи).

"Важливо! Процедура відеоідентифікації відбудеться не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви", — повідомив омбудсмен.

Для громадян доступні контакти Офісу омбудсмена. Так, у разі виникнення труднощів із відновленням пенсійних виплат, можна зателефонувати за номерами:

0 800 501 720;

044 299 74 08.

Також можна написати листа на електронну адресу:

hotline@ombudsman.gov.ua.

Джерело: омбудсмен

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, що для оформлення пенсії в Україні у 2024 році потрібно зібрати певний список документів. Подати їх можна як через інтернет, так і особисто в офісі.

Також писали, що в Україні у 2024 році деяким працівникам, які виходять на заслужений відпочинок за вислугу років, держава виплатить 10 пенсій одразу. Зокрема, для цього потрібно працювати на державних або комунальних посадах.