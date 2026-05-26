Пенсии в июне: кому в Украине пересмотрят, а кому отменят выплаты

В июне 2026 года нескольким категориям украинских пенсионеров начислят повышенные выплаты при соблюдении определенных требований законодательства, однако массового перерасчета пенсий в следующем месяце не ожидается. Также некоторые из граждан могут потерять выплаты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кому в Украине пересмотрят пенсии в июне

По данным ПФУ, в июне работающие пенсионеры смогут рассчитывать на повышенный размер выплат. Речь идет исключительно о тех гражданах, которые по состоянию на 1 апреля смогли накопить минимально 24 месяца дополнительного страхового стажа. Ожидается, что пенсия для таких лиц будет учитывать суммы повышений за предыдущие два месяца (апрель-май).

Как пояснили в Пенсионном фонде, соответствующая двухмесячная задержка в повышении выплат происходит ежегодно. Она связана с правилами представления работодателями отчетности по единому соцвзносу за первый квартал текущего года. После завершения квартала на это отведено до 40 дней, поэтому данные за январь-март попадают в реестры только в середине мая.

Таким образом, по данным ПФУ, перерасчет могут провести после того, как в Госреестр общеобязательного государственного соцстрахования поступят данные об уплате ЕСВ (срок подачи отчетов — до 10 мая).

Кроме того, в июне некоторым гражданам, которые достигнут 70, 75 и 80 лет, начислят возрастные надбавки. Граждане смогут рассчитывать на такие суммы:

при достижении от 70 до 74 лет — 300 грн;

при условии достижения от 75 до 79 лет — 456 грн;

в случае достижения от 80 лет — 570 грн.

В Пенсионном фонде отметили, что доплату начислят со дня достижения соответствующего возраста автоматически, поэтому обращаться в отделение фонда не нужно.

Важный нюанс: для получения возрастной доплаты размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

В ПФУ также объяснили, что дата рождения влияет на сумму первой выплаты. Если человек родился первого числа месяца, то сразу получит полную прибавку. Если же дата рождения придется, например, на 20 число, то доплату начислят только за дни после достижения соответствующего возраста.

Если гражданин уже получал доплату в 70 лет, а затем достиг 75-летия, то назначат разницу между предыдущим и новым размером надбавки. То есть по достижении 75 лет человеку дополнительно начислят 156 грн, поскольку ранее уже выплачивали 300 грн.

Кто из пенсионеров может потерять выплаты в июне

Также в Пенсионном фонде ранее предупреждали украинских пенсионеров, которые выехали из опасных зон или из оккупации и длительное время находятся за рубежом, что должны пройти обязательную идентификацию. Если соответствующую процедуру проигнорировать, то начисление пенсии могут приостановить. Это можно сделать несколькими способами:

Прохождение идентификации онлайн через портал е-услуг Пенсионного фонда с авторизацией с "Дія.Підписом"; Идентификация через мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины"; Подтверждение данных через видеоконференцсвязь; Идентификация через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

