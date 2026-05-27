Пенсії в Україні: яка довідка надасть право на надбавку у понад 1 000 грн

Українське пенсійне законодавство наділило правом одну категорію громадян на нарахування додаткової щомісячної виплати до пенсії за утримання непрацездатних. Відомо, кому саме передбачена відповідна надбавка, який розмір та як оформити у 2026 році.

Хто може отримати надбавку за непрацездатних у 2026 році

За даними Пенсійного фонду, розраховувати на додаткову фінансову підтримку можуть непрацюючі військовослужбовці-пенсіонери, на забезпеченні яких перебувають непрацездатні члени сім'ї. Право на надання для таких обставин надбавки до пенсії прописане у законі №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Норми закону передбачають, що така виплата має бути призначена військовим рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, окрім строкової військової служби:

для непрацюючих пенсіонерів — до пенсійної виплати за вислугу років;

для непрацюючих осіб з групою інвалідності — до пенсії з інвалідності.

Додаткові кошти призначають за кожного непрацездатного члена родини у розмірі, що становить 50% від рівня мінімальної пенсії, встановленої на початок року. Цьогоріч показник підвищився з 2 361 грн до 2 595 грн, а тому розмір надбавки дорівнює 1 297 грн.

Право на нарахування доплати настає за умови, що члени родини, які перебувають на утриманні:

Не отримують пенсії із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування; Не мають соціальної допомоги для тих, хто позбавлений права на пенсію; Відсутні соцвиплати для осіб з інвалідністю; Не мають соцдопомоги для осіб з інвалідністю з дитинства/для дітей з інвалідністю; Не отримують допомогу для дітей (самотнім матерям).

За інформацією Пенсійного фонду, якщо людина має право одночасно на пенсію, різні види допомоги і доплату за непрацездатного члена родини до пенсії, то можна обрати лише одну виплату за вибором.

Як оформити надбавку за непрацездатних членів сім'ї

Непрацюючі військові пенсіонери, які мають на утриманні непрацездатних осіб, повинні зібрати пакет документів та написати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Ключовим є документ, що засвідчить перебування непрацездатної особи на утриманні.

Також, як правило, для оформлення надбавки до пенсії потрібні такі дані:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, що засвідчать родинні зв’язки (паспорт/свідоцтво про народження/свідоцтво про шлюб/судове рішення);

відомості про спільний побут за одним місцем проживання;

документи, що підтвердять факт, що людина не працює та не виконує діяльність, що може давати дохід, і не несе службу.

