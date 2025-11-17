Видео
Армия
Выплаты в ВСУ — кому предусмотрены дополнительные суммы в декабре

Выплаты в ВСУ — кому предусмотрены дополнительные суммы в декабре

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 14:30
обновлено: 15:17
Выплаты в армии в декабре — кому начислят дополнительные суммы до 30 тыс. грн
Украинские военные. Фото: Генштаб

В декабре 2025 года одной из категорий военнослужащих выплатят дополнительные суммы средств к денежному довольствию. В частности, бойцы сержантского и старшинского состава смогут рассчитывать на 27 тыс. грн.

Об особенностях начисления выплат рассказывает издание Новини.LIVE.

Читайте также:

Кому начислят дополнительные выплаты в декабре 2025 года

Речь идет о праве на выплату денежного поощрения к службе в Вооруженных силах Украины по контракту. Соответствующий вопрос регулирует закон 2232-XII "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно ему, в декабре текущего года на дополнительную сумму помощи будут претендовать бойцы, которые присоединились к украинской армии, заключив контракт в ноябре.

Право на такую выплату распространяется исключительно на тех, кто впервые подписал контракт с оборонным ведомством.

Размер соответствующей поощрительной помощи для рядовых, сержантов и офицеров существенно отличается. Уровень выплаты привязан к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленного на январь года. В 2025-м базовая сумма для расчета составляет 3028 грн.

В частности, выплата у сержантского и старшинского состава будет равна более 27 тыс. грн при условии заключения контракта на не менее чем три года (девять прожиточных минимумов). Что касается других сумм, то военные могут претендовать:

  1. Рядовой состав — на более чем 24 тыс. грн при заключении контракта на три года (восемь размеров прожиточного минимума).
  2. Офицерский состав — на 30 тыс. грн за заключение контракта на более чем один год (десять размеров прожиточного минимума).

Механизм начисления выплат за первый контракт

По нормам закона, если военный впервые заключил контракт, то гарантированно получит поощрительную выплату к сумме своего законного денежного довольствия, размер которого стартует с более чем 20 тыс. грн. Право на выплаты должны утверждать командиры соответствующими приказами. Для получения помощи военный должен написать рапорт на имя командира.

Деньги поступят на счета после того, как вступят в силу контракты, состоятся назначения на должности и стартует несение службы.

Служба в ВСУ по контракту предоставляет гарантию в стабильных доходах, соцподдержке и в праве выбирать необходимое место службы.

Подписывать контракты на контрактную службу могут как совершеннолетние украинцы, так и иностранцы или лица без гражданства. Граждане, которые уже несут службу, тоже могут заключить контракт.

Такая служба предусматривает подготовку на профессиональном уровне и возможность повысить квалификацию. Это даст возможность продвигаться по службе и делать карьеру.

Ранее мы писали, как военным оплачивается лечение. Защитники имеют право на дальнейшее получение денежного довольствия.

Также мы рассказывали, на какие еще выплаты военные смогут рассчитывать в ноябре. В частности, известно, кто получит дополнительно 100 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
