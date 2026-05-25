Оклады и премии госслужащим будут начислять по-новому

Оклады и премии госслужащим будут начислять по-новому

Дата публикации 25 мая 2026 14:30
Зарплаты на госслужбе: оклады и премии будут начислять по-новому
Подсчеты в офисе, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года украинское правительство изменило подход в начислении должностных окладов и премировании работников на государственной службе. Речь идет о новом механизме, согласно которому некоторые выплаты будут требовать отдельного согласования Кабинетом министров.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина №621.

Оклады и премии на госслужбе будут начислять по-новому

Речь идет о новом правительственном постановлении, предусматривающем внесение изменений в механизмы формирования должностных окладов и премирования госслужащих. Его отдельные нормы уже действуют с 2026 года, однако Кабинет министров внес корректировки в постановление №1409 по определению схемы должностных окладов госслужащих. Он уточнил механизм начисления:

  1. Для первых заместителей руководителей госорганов;
  2. Для заместителей руководителей;
  3. Для должностей в зависимости от типа госоргана;
  4. Для должностей в рамках грейдов классификации госслужбы.

Согласно новым правилам, госорганы должны:

  • проверить корректность должностей к определенным грейдам;
  • осуществить актуализацию штатных расписаний;
  • пересмотреть начисление окладов;
  • уточнить подход в формировании фонда зарплаты.

Отдельное внимание в этом вопросе должно быть уделено органам общегосударственной юрисдикции и структурам сферы безопасности и обороны.

Также новое постановление предусматривает другие правила премирования в части согласования таких выплат для руководителей центральных органов исполнительной власти.

Отныне возможность премирования таких руководителей, деятельность которых координирует правительство, будет происходить исключительно на основе согласования с соответствующим членом Кабинета министров.

Финансовые службы усилят контроль за:

  • документальным назначением премий;
  • механизмами согласования выплат;
  • соблюдением бюджетных рамок.

Кроме того, документ обновит правила оплаты труда в аппарате Верховной Рады в соответствии с постановлением №419, а все выплаты будут осуществляться в рамках утвержденного фонда зарплаты.

Какие минимальные оклады предусмотрены госслужащим в июне

Начисление оплаты труда на госслужбе в июне этого года состоится по нормам закона 4282-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей".

Минимальная оплата для таких работников составит 8 320 грн, ведь оклад должен стартовать с 2,5 от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2026-м показатель находится на уровне 3 328 грн.

Максимальный оклад для руководителей госорганов, относящихся к должностям первого типа, не будет превышать 15 минимальных окладов. В связи с этим госслужащим не смогут начислить более 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Премии для госслужащих не смогут превышать 30% от месячных должностных окладов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как изменились показатели среднего размера заработной платы в 2026 году. Согласно данным Пенсионного фонда, речь идет о сумме, которую используют для определения пенсионного обеспечения. В частности, в марте показатель достиг 23 218 грн.

Еще Новини.LIVE писали, как изменится оплата труда строителей в 2026 году. За счет нового подхода сметная заработная плата может приблизиться к реальному рыночному уровню. Ожидается, что она будет находиться в диапазоне от 30 000 — до 60 000 грн.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
