Зарплати на держслужбі: оклади та премії нараховуватимуть інакше

У травні 2026 року український уряд змінив підхід у нарахуванні посадових окладів та преміювання працівників на державній службі. Йдеться про новий механізм, згідно з яким деякі виплати вимагатимуть окремого погодження Кабінетом міністрів.

Як будуть нараховувати оклади та премії на держслужбі

Йдеться про нову урядову постанову, що передбачає внесення змін до механізмів формування посадових окладів та преміювання держслужбовців. Її окремі норми вже діють з 2026 року, однак Кабінет міністрів вніс коригування до постанови №1409 щодо визначення схеми посадових окладів держслужбовців. Він уточнив механізм нарахування:

Для перших заступників керівників держорганів; Для заступників керівників; Для посад залежно від типу держоргану; Для посад у рамках грейдів класифікації держслужби.

Згідно з новими правилами, держоргани мають:

перевірити коректність посад до певних грейдів;

здійснити актуалізацію штатних розписів;

переглянути нарахування окладів;

уточнити підхід у формуванні фонду зарплати.

Окрема увага у цьому питанні має бути приділена органам загальнодержавної юрисдикції та структурам сфери безпеки та оборони.

Також нова постанова, передбачає інші правила преміювання у частині погодження таких виплат для керівників центральних органів виконавчої влади.

Віднині можливість преміювання таких керівників, діяльність яких координує уряд, буде відбуватися виключно на основі узгодження із відповідним членом Кабінету міністрів.

Фінансові служби посилять контроль за:

документальним призначенням премій;

механізмами погодження виплат;

дотриманням бюджетних рамок.

Окрім того, документ оновить правила оплати праці в апараті Верховної Ради відповідно до постанови №419, а всі виплати будуть здійснюватися в рамках затвердженого фонду зарплати.

Які оклади передбачені держслужбовцям у червні

Нарахування оплати праці на держслужбі у червні цього року відбудеться за нормами закону 4282-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад".

Мінімальна оплата для таких працівників становитиме 8 320 грн, адже оклад повинен стартувати з 2,5 від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2026-му показник перебуває на рівні 3 328 грн.

Максимальний оклад для керівників держорганів, що належать до посад першого типу, не перевищуватиме 15 мінімальних окладів. У зв'язку з цим держслужбовцям не зможуть нарахувати більш ніж 124 800 грн (15 × 8 320 грн).

Премії для держслужбовців не зможуть перевищувати 30% від місячних посадових окладів.

