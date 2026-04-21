Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Финансовые штрафы: могут ли работодатели сокращать зарплаты

Финансовые штрафы: могут ли работодатели сокращать зарплаты

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 14:30
Зарплаты и штрафы: могут ли работодатели наказывать работников в 2026 году
Человек держит деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, имеют ли право компании штрафовать работников путем сокращения заработной платы в 2026 году. В ведомстве напомнили правила, актуальные во время военного положения в стране.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Гоструда.

Возможны ли удержания из зарплат работников в 2026 году

Согласно Кодексу законов о труде Украины, работодатели наделены правом только применять к работникам дисциплинарные взыскания в виде:

  • выговора;
  • увольнения.

Как объясняют в Гоструда, в законе не предусматривается никаких штрафов в перечне дисциплинарных взысканий. Даже если штрафы прописаны в трудовых договорах, соответствующее условие не делает такой подход законным, ведь условия, сокращающие права работников по сравнению с нормами законодательства, недействительны.

По данным ведомства, незаконен факт штрафа как наказание, например, за опоздание в виде списания 500 грн.



Тогда как удержание из зарплаты возможно, однако исключительно в случаях, прямо предусмотренных нормами закона. Например, в виде возмещения материального ущерба за ошибочно начисленные средства и исключительно с соблюдением установленной процедуры.

Таким образом, работодатели не имеют права штрафовать работников за нарушение трудовой дисциплины или другие нарушения, предусмотрены лишь дисциплинарные ограничения.

Финансовые санкции для работодателей

Как отмечают в Гоструда, штрафы (финансовые санкции) могут налагаться исключительно на работодателя за нарушение норм трудового законодательства, в частности за неполное оформление или невыплату зарплаты.

Соответствующий вопрос относится к юридической ответственности компании, а не дисциплинарной ответственности работников.

В ведомстве добавили, что граждане могут обжаловать неправомерные решения со стороны работодателя (в части нарушений) в суде.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, можно ли государственному служащему получать заработную плату и пенсию. По данным Гоструда, продолжение работы на госслужбе не приведет к отмене пенсий, однако будет предусматривать некоторые нюансы.

Еще Новини.LIVE писали, как изменились зарплаты аграриев в Украине. Согласно данным Госстата, в зависимости от области в агропромышленном комплексе средние доходы составляют 22 000 — 26 000 грн, в то же время агрономы получают больше всего — 95 000 грн.

зарплаты деньги работодатели
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей


Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации