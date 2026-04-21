Зарплаты и штрафы: могут ли работодатели наказывать работников в 2026 году

Человек держит деньги в кошельке.

В Государственной службе по вопросам труда рассказали, имеют ли право компании штрафовать работников путем сокращения заработной платы в 2026 году. В ведомстве напомнили правила, актуальные во время военного положения в стране.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Гоструда.

Возможны ли удержания из зарплат работников в 2026 году

Согласно Кодексу законов о труде Украины, работодатели наделены правом только применять к работникам дисциплинарные взыскания в виде:

выговора;

увольнения.

Как объясняют в Гоструда, в законе не предусматривается никаких штрафов в перечне дисциплинарных взысканий. Даже если штрафы прописаны в трудовых договорах, соответствующее условие не делает такой подход законным, ведь условия, сокращающие права работников по сравнению с нормами законодательства, недействительны.

По данным ведомства, незаконен факт штрафа как наказание, например, за опоздание в виде списания 500 грн.

Тогда как удержание из зарплаты возможно, однако исключительно в случаях, прямо предусмотренных нормами закона. Например, в виде возмещения материального ущерба за ошибочно начисленные средства и исключительно с соблюдением установленной процедуры.

Таким образом, работодатели не имеют права штрафовать работников за нарушение трудовой дисциплины или другие нарушения, предусмотрены лишь дисциплинарные ограничения.

Финансовые санкции для работодателей

Как отмечают в Гоструда, штрафы (финансовые санкции) могут налагаться исключительно на работодателя за нарушение норм трудового законодательства, в частности за неполное оформление или невыплату зарплаты.

Соответствующий вопрос относится к юридической ответственности компании, а не дисциплинарной ответственности работников.

В ведомстве добавили, что граждане могут обжаловать неправомерные решения со стороны работодателя (в части нарушений) в суде.

