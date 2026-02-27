Заработная плата для брони работников — актуальные требования в марте

Работник на предприятии и деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине предприятиям для сохранения статуса критического необходимо будет соблюсти требования по уровню средней заработной платы в марте 2026 года. Кроме того, важно не нарушить другие важные правила, предусмотренные для бронирования работников во время мобилизации.

Кому гарантируют бронирование от мобилизации в марте

В начале весны в Украине во время военного положения и мобилизации будут актуальны обновленные правила бронирования, введенные зимой, когда увеличился минимальный порог заработной платы.

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочки от призыва в армию, которые должны оформлять работодатели или уполномоченные органы. Согласно действующим правилам, необходимо подать соответствующий запрос через портал "Дія".

В марте оформить бронирование будут иметь право:

Государственные органы/структуры госуправления; Предприятия/организации/учреждения критически важных секторов экономики, обеспечения населения и ВСУ; Работники предприятий со статусом критических, если выполняют задачи мобилизационной важности; Сотрудники коммунпредприятий/поставщики критически важных услуг.

Новый минимальный порог зарплаты для брони

В связи с повышением минимальной заработной платы порог зарплаты для бронирования сотрудников вырос. Согласно закону "О госбюджете на 2026 год", "минималка" составляет 8 647 грн.

В соответствии с постановлением №1332, для права на бронирование работников предприятия обязаны иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальных. Также работники-претенденты должны иметь аналогичный уровень зарплаты в течение периода бронирования.

Однако обновленный "зарплатный порог" не распространяется на государственные и коммунальные предприятия, поскольку для них месячные доходы работников не должны быть ниже средней зарплаты по области за четвертый квартал года.

Ранее, в начале года, сократили продолжительность бронирования работников. Для критически важных предприятий предусмотрели возможность бронировать работников через портал госуслуг "Дія" в течение 24 часов вместо 72 часов. Однако с 1 февраля 2026 года срок рассмотрения снова стал прежним.

Также ввели возможность не ждать пять дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников: после обработки предыдущего заявления можно сразу подавать следующее.

Что еще стоит знать о брони от мобилизации

Форматы бронирования на период мобилизации в армию могут быть двух видов: электронный и бумажный.

В приложении "Резерв+" содержится электронная запись, которая подтягивается из реестра "Оберіг". В ней показан текущий статус бронирования, сроки, а также основания.

Кроме того, предусмотрена выписка с бронированием из "Дії". Она считается официальным электронным документом, подтверждающим отсрочку.

