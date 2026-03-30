Видео

Главная Финансы Оклад в 30 000 грн: украинцам хотят пересмотреть зарплаты

Оклад в 30 000 грн: украинцам хотят пересмотреть зарплаты

Дата публикации 30 марта 2026 14:30
Оклад в 30 000 грн: украинцам хотят пересмотреть зарплаты
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году правительство намерено изменить правила начисления заработной платы в органах местного самоуправления. Новые предложения предусматривают повышение размеров должностных окладов для ряда категорий работников.

Речь идет о проекте постановления с изменениями в постановление № 268, обнародованном на сайте профсоюзов, передают Новини.LIVE.

Необходимость изменения окладов чиновников в громадах

Речь идет о предложении Кабинета Министров внести изменения в постановление № 268, осуществляющее регулирование оплаты труда работников органов местного самоуправления.

В частности, проект обновит несколько пунктов постановления, содержащих схемы должностных окладов для чиновников и служащих местного самоуправления. Предполагается повышение уровня окладов для различных категорий работников.

Также предлагают расширить список классификации должностей за счет новой позиции — госинспектор по контролю по использованию и охране земель. Кроме того, хотят уточнить структуру должностей и окладов в громадах на разном уровне.

Как отмечается в пояснительной записке инициативы, соответствующие изменения призваны устранить диспропорции в оплате труда между госслужащими и должностными лицами местного самоуправления.

Ранее, в начале года, в Украине выросли оклады госслужащих.

Как повысятся должностные оклады

Проект предусматривает повышение уровня окладов для различных категорий работников в органах местного самоуправления. В частности, новые схемы должностных окладов будут такого уровня:

  • руководитель облсовета — более 30 000 грн;
  • заместители руководителя облсовета — от 23 до 26 000 грн;
  • начальники управлений — от 13 до 16 000 грн;
  • специалисты — от около 8 до 11 000 грн.

Как объясняют авторы проекта постановления, реализация изменений не потребует дополнительных расходов из бюджетов, ведь выплаты будут осуществляться в рамках утвержденных фондов оплаты труда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в апреле работники госслужбы будут иметь право на минимальные должностные оклады в размере 2,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Соответствующий показатель в 2026 году составляет 3 328 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в этом году повысили оплату труда работников соцсферы. В соответствии с новыми нормами законодательства, рост окладов будет равен около +150% против предыдущего уровня.

Как теперь рассчитывают премии госслужащим

Такая выплата теперь является не просто приятным бонусом к заработной плате, а четко определенной выплатой с определенными правилами. Размер премии не должен превышать 30% от размера оклада государственного служащего. Также прямо влияет фонд постоянной зарплаты на размер премии (в 30%) по итогам ежегодного оценивания.

Сколько процентов высчитывают из заработной платы в 2026 году

В текущем году продолжают высчитывать налоги с зарплат работников. С доходов удерживают НДФЛ (18%) и военный сбор (5%). Также работодатели дополнительно начисляют единый соцвзнос (ЕСВ) в Пенсионный фонд. Его размер в этом году составляет 22%.

выплаты работа деньги чиновники зарплата
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
