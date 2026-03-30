Оклад у 30 000 грн: українцям хочуть переглянути зарплати

Людина дістає гроші з гаманця.

У 2026 році уряд має намір змінити правила нарахування заробітної плати в органах місцевого самоврядування. Нові пропозиції передбачають підвищення розмірів посадових окладів для низки категорій працівників.

Йдеться про проєкт постанови зі змінами до постанови № 268, оприлюднений на сайті профспілок, передають Новини.LIVE.

Необхідність зміни окладів чиновників у громадах

Йдеться про пропозицію Кабінету Міністрів внести зміни до постанови № 268, що здійснює регулювання оплати праці працівників органів місцевого самоврядування.

Зокрема, проєкт оновить кілька пунктів постанови, що містять схеми посадових окладів для посадовців та службовців місцевого самоврядування. Передбачається підвищення рівня окладів для різних категорій працівників.

Також пропонують розширити список класифікації посад за рахунок нової позиції — держінспектор з контролю за використанням та охороною земель. Окрім того, хочуть уточнити структуру посад і окладів у громадах на різному рівні.

Як зазначається у пояснювальній записці ініціативи, відповідні зміни покликані усунути диспропорції в оплаті праці між держслужбовцями та посадовцями місцевого самоврядування.

Раніше, на початку року, в Україні зросли оклади держслужбовців.

Як підвищаться посадові оклади

Проєкт передбачає підвищення рівня окладів для різних категорій працівників в органах місцевого самоврядування. Зокрема, нові схеми посадових окладів будуть такого рівня:

керівник облради — понад 30 000 грн;

заступники керівника облради — від 23 до 26 000 грн;

начальники управлінь — від 13 до 16 000 грн;

спеціалісти — від близько 8 до 11 000 грн.

Як пояснюють автори проєкту постанови, реалізація змін не вимагатиме додаткових витрат з бюджетів, адже виплати будуть здійснюватися у рамках затверджених фондів оплати праці.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у квітні працівники держслужби матимуть право на мінімальні посадові оклади у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Відповідний показник у 2026 році становить 3 328 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що цього року підвищили оплату праці працівників соцсфери. Відповідно до нових норм законодавства, зростання окладів дорівнюватиме близько +150% проти попереднього рівня.

Як тепер розраховують премії держслужбовцям

Така виплата тепер є не просто приємним бонусом до заробітної плати, а чітко визначеною виплатою за певними правилами. Розмір премії не повинен перевищувати 30% від розміру окладу державного службовця. Також прямо впливає фонд сталої зарплати на розмір премії (у 30%) за підсумком щорічного оцінювання.

Скільки відсотків вираховують з заробітної плати у 2026 році

Поточного року продовжують вираховувати податки із зарплат працівників. Із доходів утримують ПДФО (18%) та військовий збір (5%). Також роботодавці додатково нараховують єдиний соцвнесок (ЄСВ) до Пенсійного фонду. Його розмір цього року становить 22%.