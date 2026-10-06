Продажа каштанов осенью: сколько можно заработать на сборе и где платят больше всего

Каштаны на земле среди листьев. Фото: УНИАН

Сезон сбора каштанов в Украине уже начался, а собранные плоды можно не только оставить для осенних поделок, но и сдать заготовителям за деньги. В разных городах цена за килограмм различается в несколько раз: где-то предлагают около 4 гривен, а в отдельных объявлениях — до 12 гривен. В то же время на эту сумму можно рассчитывать не всегда, ведь закупщики могут устанавливать минимальный объем партии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные объявления о закупке каштанов.

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Где за каштаны предлагают больше всего

По состоянию на начало октября цены на конский каштан в разных регионах заметно различаются. Согласно актуальным объявлениям, в Полтаве за килограмм предлагают 10 гривен. При этом закупщик отмечает, что готов самостоятельно приехать за партией от 100 килограммов.

Еще более высокие предложения можно найти в Полтавской области. В объявлениях об оптовой закупке каштанов в Лубнах и Диканьке указана цена 12 гривен за килограмм. Однако здесь есть важный нюанс: речь идет именно об оптовых партиях, поэтому такая цена не означает, что небольшое количество каштанов можно сдать за те же деньги.

В Черкассах цена зависит от конкретного пункта приема. Региональные СМИ сообщают о цене 4–8 гривен за килограмм, а один из заготовителей принимает конские каштаны по 8 гривен. По его словам, люди приносят даже по 20 килограммов и получают за такую партию 160 гривен.

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В других актуальных объявлениях также фигурируют предложения около 8 гривен за килограмм. Например, в Кременчуге один из закупщиков предлагает 8 гривен за килограмм и готов организовать самовывоз от 500 килограммов.

В то же время есть и более дешевые предложения. В Кременчуге встречается цена 6 гривен за килограмм, но закупка начинается от 300 килограммов. В другом объявлении цена стартует от 4 гривен за килограмм для партий от одной тонны.

Сколько можно заработать на каштанах

Размер заработка напрямую зависит от количества собранных плодов и цены, по которой их удастся сдать.

Если закупщик платит 4 гривны за килограмм:

20 килограммов — 80 гривен;

50 килограммов — 200 гривен;

100 килограммов — 400 гривен.

Если цена составляет 8 гривен за килограмм:

20 килограммов — 160 гривен;

50 килограммов — 400 гривен;

100 килограммов — 800 гривен.

Если за килограмм предлагают 10 гривен:

20 килограммов — 200 гривен;

50 килограммов — 500 гривен;

100 килограммов — 1 000 гривен.

По самому высокому из актуальных предложений — 12 гривен за килограмм:

20 килограммов — 240 гривен;

50 килограммов — 600 гривен;

100 килограммов — 1 200 гривен.

Таким образом, за одни и те же 100 килограммов каштанов можно получить от 400 до 1 200 гривен. Именно поэтому перед сбором большого количества стоит сначала проверить актуальные цены и условия конкретного закупщика.

Самая выгодная цена не всегда означает самый большой заработок

На первый взгляд, предложение 12 гривен за килограмм выглядит наиболее привлекательным. Однако перед сбором большого количества каштанов стоит обязательно уточнить условия закупки.

Часть заготовителей работает с оптовыми партиями. Например, в Кременчуге есть предложения от 300 или 500 килограммов, а в отдельных объявлениях — от одной тонны. В некоторых случаях покупатель готов самостоятельно забрать собранное сырье, но только при условии достаточного объема.

Поэтому человеку, который хочет просто насобирать каштаны возле дома и получить несколько сотен гривен, стоит искать не максимальную цифру в объявлении, а того, кто принимает небольшие партии.

Это особенно важно для тех, кто собирает каштаны в свободное время. В Черкассах, например, местные заготовители принимают сырье от населения, а сборщики рассказывают, что за день могут собрать 50–70 килограммов. По цене 8 гривен за килограмм это потенциально 400–560 гривен в день.

Какие каштаны принимают

Речь идет не о каштанах для употребления в пищу, а преимущественно о конском каштане, который закупают в качестве сырья для дальнейшей переработки.

Требования могут отличаться в зависимости от заготовителя. В одном из актуальных объявлений для Харькова указано, что требуются свежие целые каштаны без зеленой кожицы и мусора. Также покупатель допускает самовывоз из Харькова и области при достаточном объеме.

Поэтому перед тем, как собирать каштаны мешками, лучше сначала связаться с закупщиком и уточнить четыре момента: какое именно сырье принимают, минимальный вес партии, цену за килограмм и есть ли возможность самостоятельной отгрузки.

Где сейчас выгоднее всего сдавать каштаны

Судя по найденным актуальным предложениям, самая высокая заявленная цена — 12 гривен за килограмм в Лубнах и Диканьке. Но это оптовые закупки, поэтому для небольшого количества такая цена может быть недоступной.

Более реалистичный ориентир для населения сейчас — примерно 4–10 гривен за килограмм в зависимости от города, объема и условий сдачи. В Черкассах зафиксирована цена до 8 гривен, в Кременчуге есть предложения по 6–8 гривен, а в Полтаве — 10 гривен за килограмм.

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