Картка ПриватБанку у банкоматі. Фото: Новини.LIVE

В українському ПриватБанку у листопаді 2026 року продовжують діяти обов’язкові обмеження на обсяги фінансових операцій. Зокрема, клієнти надалі не можуть знімати у банкоматах та терміналах самообслуговування довільні суми готівки, якщо вони перевищують запроваджені ліміти.

Про те, які діють правила у банку у листопаді, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що варто знати про операції з готівкою у ПриватБанку у листопаді

Обмеження на зняття готівкових коштів у ПриватБанку та інших українських банках діють у рамках вимог Національного банку України (НБУ) та заходів з безпеки і фінансового моніторингу.

Відповідне питання щодо загального державного обмеження на видачу готівки з особистих рахунків фізичних осіб регулює постанова НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року.

Правила передбачають, що клієнт не може зняти більше певної суми за окремий проміжок часу: у банку діє обмеження на суму за одну операцію, а також на зняття протягом доби.

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Ліміти різняться залежно від того, де відбувається зняття коштів:

через банкомат/ термінал;

касу банку;

супермаркет, на АЗС, аптеці тощо.

Зокрема, у листопаді через касу банку клієнти можуть зняти максимально 100 000 грн на день. У торгових точках — до 6 000 грн.

Зняття грошей з карт інших банків у ПриватБанку

За інформацією банку, передбачені ліміти на зняття коштів через ПриватБанк з карт інших банків. Сума не може перевищувати 20 000 грн:

Через каси банку такий обсяг можна зняти або за один раз, або за добу;

Через банкомат — або за один раз, або упродовж трьох годин.

При цьому на такі картки з боку інших банків можуть бути встановлені індивідуальні обмеження.

Обмеження на зняття готівки за кордоном

Згідно з правилами ПриватБанку, ліміти встановлені на зняття готівки за межами країни з гривневих карт — 12 500 грн (еквівалент) за сім календарних днів.

Також у листопаді 2026 року клієнтам дозволено отримувати гроші зі своїх валютних рахунків не більше певної суми: ліміт на зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном становить до 200 000 грн в еквіваленті протягом дня. Його збільшили наприкінці літа цього року за рішенням Національного банку. До того діяло обмеження у 100 000 грн.

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