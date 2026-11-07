Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Обмеження на отримання готівки у ПриватБанку: які ліміти діють у листопаді

Обмеження на отримання готівки у ПриватБанку: які ліміти діють у листопаді

Ua ru
7 листопада 2026 07:01
ПриватБанк встановив ліміт на видачу готівки: які правила діють у листопаді Новини.LIVE
Картка ПриватБанку у банкоматі. Фото: Новини.LIVE

В українському ПриватБанку у листопаді 2026 року продовжують діяти обов’язкові обмеження на обсяги фінансових операцій. Зокрема, клієнти надалі не можуть знімати у банкоматах та терміналах самообслуговування довільні суми готівки, якщо вони перевищують запроваджені ліміти.

Про те, які діють правила у банку у листопаді, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Що варто знати про операції з готівкою у ПриватБанку у листопаді

Обмеження на зняття готівкових коштів у ПриватБанку та інших українських банках діють у рамках вимог Національного банку України (НБУ) та заходів з безпеки і фінансового моніторингу.

Відповідне питання щодо загального державного обмеження на видачу готівки з особистих рахунків фізичних осіб регулює постанова НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року.

Правила передбачають, що клієнт не може зняти більше певної суми за окремий проміжок часу: у банку діє обмеження на суму за одну операцію, а також на зняття протягом доби. 

Читайте також:

Ліміти різняться залежно від того, де відбувається зняття коштів:

  • через банкомат/ термінал;
  • касу банку;
  • супермаркет, на АЗС, аптеці тощо.

Зокрема, у листопаді через касу банку клієнти можуть зняти максимально 100 000 грн на день. У торгових точках — до 6 000 грн.

Зняття грошей з карт інших банків у ПриватБанку

За інформацією банку, передбачені ліміти на зняття коштів через ПриватБанк з карт інших банків. Сума не може перевищувати 20 000 грн:

  • Через каси банку такий обсяг можна зняти або за один раз, або за добу;
  • Через банкомат — або за один раз, або упродовж трьох годин.

При цьому на такі картки з боку інших банків можуть бути встановлені індивідуальні обмеження. 

Обмеження на зняття готівки за кордоном

Згідно з правилами ПриватБанку, ліміти встановлені на зняття готівки за межами країни з гривневих карт — 12 500 грн (еквівалент) за сім календарних днів.

Також у листопаді 2026 року клієнтам дозволено отримувати гроші зі своїх валютних рахунків не більше певної суми: ліміт на зняття готівкової іноземної валюти в Україні та за кордоном становить до 200 000 грн в еквіваленті протягом дня. Його збільшили наприкінці літа цього року за рішенням Національного банку. До того діяло обмеження у 100 000 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що ПриватБанк надасть зарядні станції та комплект Starlink у рамках нової програми. Йдеться про спільну з Mastercard ініціативу, що передбачає надання приладів, яку допоможуть під час відключень світла. Взяти участь можуть власники трьох типів карток у разі здійснення товарів через "Оплату частинами". 

Ще Новини.LIVE писали про те, які вигоди гарантує "Картка для виплат" у ПриватБанку. За нею немає комісії під час зняття готівки в банкоматах чи касах ПриватБанку, за надходження цільових виплат. Також вона дозволить примножити капітал у 5% або 7% річних на залишок коштів. 

ПриватБанк гроші банки готівка банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації