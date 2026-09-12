Ощадбанк начислит пенсионерам денежные вознаграждения в сентябре: как получить 300 грн

Карта Ощадбанка и деньги. Фото: Новини.LIVE

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" действует программа, предназначенная исключительно для пожилых граждан и предусматривающая предоставление денежных бонусов. Вознаграждения, которые можно будет использовать для покупок в одной из сетей, получат некоторые владельцы пенсионных карт при соблюдении нескольких правил.

О том, как пенсионерам получить средства от банка, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому Ощадбанк может начислить бонусы

По информации госбанка, акционная программа, которая будет действовать до нового года, позволит гражданам получить электронные сертификаты на покупки.

Денежные вознаграждения предусмотрены в случае:

первого оформления пенсионных карт;

перевода начисления пенсионных выплат из другого финансового учреждения.

Принять участие в акции смогут граждане, которые выполнят несколько условий:

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являются дееспособными гражданами;

имеют идентификационный код;

достигли 18-летнего возраста;

имеют банковские платежные карты для выплаты пенсии.

В программе участвуют карты международной платежной системы Mastercard, выпущенные Ощадбанком. В списке:

карта Standard Mastercard;

карта MC Debit Standard;

карта MC World;

карта MC Debit World;

карта MC Platinum;

карта MC World Elite.

При соблюдении ключевых условий программы клиентам банка будет предоставлен электронный сертификат номиналом 300 грн. Благодаря этому можно будет приобрести товары в сети магазинов "АТБ", обменяв его.

В банке отметили, что участникам, должным образом выполнившим условия программы, будет предоставлено не более 25 200 электронных сертификатов "АТБ" за весь период акции.

Как пенсионерам получить вознаграждение от Ощадбанка

Чтобы получить денежное вознаграждение на покупки, необходимо выполнить следующие шаги:

Оформить пенсионную карту Mastercard в Ощадбанке или перевести выплату пенсии в этот банк; Получить первое зачисление пенсии на карту банка до конца января следующего года.

По итогам этих действий владельцы таких карт получат гарантированные электронные сертификаты на покупку продуктов и товаров (кроме спиртных напитков и табачных изделий).

В рамках программы будет проведено несколько этапов акций:

до конца сентября 2026 года;

до конца октября 2026 года;

до конца ноября 2026 года;

до конца декабря 2026 года;

до конца января 2027 года.

При этом акция не распространяется на оккупированные территории, находящиеся в окружении (блокаде), где продолжаются боевые действия или существует такая угроза.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Ощадбанке по-прежнему будут действовать особые условия для владельцев пенсионных карт. Для этой категории граждан будут предусмотрены льготы и отсутствие некоторых комиссий. В частности, открытие депозита по карте будет предусматривать доход в размере 3–6% за размещение средств.

Также Новини.LIVE писали о том, когда клиентам "Ощадбанка" необходимо сдавать старые купюры. Там пояснили, что основным фактором при обмене является не год выпуска, а степень износа. Серьезные дефекты требуют приема исключительно по процедуре инкассо. В этом году предусмотрена комиссия в размере 10–30% от номинальной стоимости.