В Ощадбанку попередили про загрозу обмежень на видаткові операції: причини та необхідні документи

Відділення банку та перехожі. Фото: Новини.LIVE

В АТ "Ощадбанк" в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм, здійснюється фінансовий моніторинг під час проведення підозрілих фінансових операцій на будь-яку суму або обов'язково для порогових 400 000 грн. У банку пояснили, коли встановлюють обмеження на видаткові операції та які документи дозволять їх скасувати.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Ощадбанку.

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Які діють правила фінансового моніторингу в Ощадбанку

Як пояснюють у держбанку, під час війни в країні діє закон з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на підставі якого розробили внутрішні документи.

Відповідно до постанови Національного банку України (НБУ) № 60 у разі здійсненняя клієнтами операцій з внесення готівки на рахунок фізособи в розмірі, що вище 400 000 грн, банкам забороняється дозволяти видаткові операції (видавати кошти в готівці, проводити перекази, інші видаткові операції) за рахунками клієнтів із коштами.

Для цих вимог є лише кілька винятків. Вони стосуються зарахування на:

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рахунки ЗСУ для надання допомоги армії та спецрахунок, відкритий НБУ для збору коштів на підтримку військових;

поточний рахунок Мінсоцполітики, відкритий в НБУ для благодійної допомоги та забезпечення підтримки найбільш вразливих категорій населення;

рахунки банків на купівлю облігацій внутрішньої держпозики "Військові облігації" клієнтами категорій, що не належать до високого ризику.

Коли можуть зняти санкції на видаткові операції

Обмеження можуть бути зняті тільки після надання документів для встановлення джерел походження коштів.

Якщо банк не отримає документи або відомості, необхідні для встановлення легальності коштів клієнтові на підпис надішлють інформаційне повідомлення щодо обмеження видаткових операцій

"У разі отримання SMS-повідомлення "За вашим рахунком встановлено обмеження на видаткові операції..." просимо звернутись до відділення Ощадбанку та надати пояснення щодо суті проведення фінансових операцій за рахунком та документи щодо походження коштів, зарахованих на рахунок", — пояснюють у банку.

Які документи знадобляться для зняття обмежень

Згідно з внутрішніми правилами банку, клієнти мають підготувати, зокрема, такі підтверджувальні документи щодо походження коштів:

довідку про нарахування зарплати/соцвиплат;

довідку ОК-5/ОК-7 (можна створити в сервісі "Дія");

податкову декларацію про майновий стан та доходи фізосіб;

довідку з податкової про отримані доходи/сплачені податки;

договори щодо купівлі-продажу нерухомості, ділянки землі, транспорту або іншого майна, що дало прибуток;

протокол/рішення щодо виплати дивідендів;

свідоцтво щодо спадщини (нотаріально посвідчену копію);

виписку з рахунку іншого банку щодо отриманої зарплати/довідку з місця роботи про отриману зарплату;

документ про отримані доходи члена родини, якщо дохід є сімейним, необхідно надати документ про отримані доходи члена родини (податкову декларацію, довідку з податкової, договір купівлі/продажу рухомого/нерухомості, довідку ОК-5/ОК-7, яку можна створити в "Дії");

договір страхування/страховий поліс;

якщо одержані кошти з іншого банку є доходом від бізнесу, треба податкова декларація платника єдиного податку фізособи-підприємця за певний період, виписку з рахунків іншої фінустанови;

волонтерське посвідчення;

довідку довільної форми про отриманий дохід та сплачені податки (для гравців у казино).

У банку зауважили, що перелік не є вичерпним, а тому, за потреби здійснення додаткового аналізу, можуть запросити додаткові документи.

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