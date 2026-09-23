Онлайн-перекази в Ощадбанку: які обмеження діятимуть у жовтні

Людина з телефоном на тлі Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у державному "Ощадбанку" продовжать діяти обмеження на здійснення фінансових операцій у мобільному застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7". Відомо, які діятимуть ліміти та правила, покликані убезпечити власні рахунки від зазіхань шахраїв.

Про те, які передбачені рамки наступного місяця, розповідають Новини.LIVE.

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Що чекає на онлайн-перекази в "Ощад24/7" у жовтні

За даними державної фінустанови, у цілях заходів безпеки у жовтні будуть діяти жорсткі рамки на операції грошових переказів у застосунку та та порталі "Ощад24/7".

Такий підхід покликаний убезпечити кошти від шахрайських списань, відповідно до постанови №58 Нацбанку "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Наступного місяця збережуть такі обмеження на операції онлайн:

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Нічні ліміти на обсяги грошових переказів через застосунок та веббанкінг; Разові обмеження на суму відправлення з додатковою автентифікацією через фінансовий номер телефону; Індивідуальні ліміти на онлайн-розрахунки у застосунку.

Зокрема, у нічний час діятиме обмеження на суми переказів, що не перевищують 10 000 грн. Більший обсяг відправлення слід планувати на денний час доби. Таке правило продиктоване тим, що на темний час доби припадає найбільша кількість скарг на шахраїв.

Щодо посиленої автентифікації, то йдеться про необхідність додаткового SMS-підтвердження під час здійснення переказів на суму, що перевищує 1 000 грн. Необхідно щоразу вводити код, який тепер надсилається тільки на фінансовий номер телефону відправника. Через інші канали, які працюють за допомогою інтернет-зв'язку, код більше не надходить.

Обмеження на особисті ліміти на розрахунку у мережі, які має право встановлювати сам клієнт.

Для валютних операцій діятимуть оновлені влітку ліміти:

До 200 000 грн (еквівалент) щомісяця — на купівлю безготівкової іноземної валюти;

До 200 000 грн (еквівалент) щодня — на зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном;

Як здійснити переказ в "Ощад 24/7"

Переказувати кошти між картками банку можна таким чином:

Зайти у меню застосунку "Ощад 24/7";

Обрати пункт "‎Перекази";

Зайти у "‎Перекази‌‎ між картками"‎;

Ввести суму переказу;

Вказати карту, куди буде зроблено переказ;

Ввести номер банківської карти одержувача/відсканувати;

Дати згоду на списання комісії;

Ввести код, що надійде на телефон.

Для здійснення переказу на картку іншого банку потрібно:

У меню натиснути опцію "‎Перекази"‎;

Обрати пункт "‎На картку іншого банку"‎;

Вказати картку, з якої треба переказати гроші;

Написати номер картки для зарахування коштів;

Вказати необхідну суму переказу;

Дати згоду на зняття комісії;

Підтвердити операцію кодом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що для карток Mastercard та World Elite від Ощадбанку передбачений кешбек у 20% та 40%. Така пропозиція діятиме до 31 жовтня 2026 року. Його нарахують за оплату популярних сервісів такими картками. Для того, щоб взяти участь, потрібно виконати кілька кроків.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку передбачена додаткова плата з анульованих карт. Таке можливо, оскільки клієнти закривають картки, а не рахунки повністю. За неактивні рахунки передбачена окрема комісія. У банку уточнили, як уникнути її сплати у фінустанові.