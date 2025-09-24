Пенсии в Украине — преимущества и ограничения оформления выплат онлайн

Женщина и мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik

В Украине оформить пенсию стало значительно легче, если делать это через электронные сервисы в несколько кликов на портале "Дія" или на веб-портале Пенсионного фонда. Гражданам больше не нужно в обязательном порядке посещать отделения ПФУ, однако, вместе с преимуществами такой услуги существуют и определенные ограничения.

Кто может оформлять пенсии онлайн и необходимые документы

Сервис по оформлению пенсии онлайн доступен гражданам, которые достигли пенсионного возраста или могут воспользоваться правом на досрочный выход на заслуженный отдых.

Такой способ особенно актуален тем, кто живет в другом городе или за пределами страны. Достаточно лишь подготовить необходимые документы. Полноценное оформление пенсии возможно при наличии:

украинского паспорта или ID-карты;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовой книжки или других документов, где подтверждается стаж;

справки о заработной плате (если есть необходимость);

документов об особом статусе (если есть группа инвалидности, льготы).

Подавать все необходимые документы на назначение пенсии можно любым из двух способов:

в мобильном приложении "Дія" — механизм подачи заявления не предусматривает дополнительного обращения в отделение ПФУ;

на портале Пенсионного фонда — там существует специальная форма "Заявление на назначение пенсии онлайн". Подавать заявления о пенсии можно при наличии квалифицированной электронной подписи (КЭП) или через приложение "Дія.Підпису".

Плюсы и минусы дистанционного оформления пенсии

Возможность оформления пенсии в дистанционном режиме имеет ряд плюсов, однако есть и определенные минусы. В частности, среди преимуществ:

существенная экономия времени и финансов — для граждан нет необходимости стоять в очередях в отделениях ПФУ или тратить средства на дорогу. Весь процесс можно пройти дома, необходимо наличие только интернета;

круглосуточная доступность сервиса — подавать заявления можно в любое время. Онлайн-услуги не имеют специальных графиков приема граждан;

возможность осуществления контроля за статусом обращения — для этого украинцы могут в собственном е-кабинете отслеживать все этапы, которые будет проходить заявление;

минимизация бюрократических моментов — электронные сервисы способны в автоматическом режиме осуществить проверку правильности заполнения формы, нивелировав риски отказа в связи с техническими ошибками.

Среди минусов соответствующей процедуры:

обязательное наличие квалифицированной электронной подписи для осуществления авторизации, установления "Дії". Если ранее такие сервисы были недоступны, то необходимо дополнительно настроить;

требования к качеству предоставленных скан-копий — пользователям придется постараться сделать качественные сканы документации. Из-за размытых или нечетких копий могут происходить задержки в рассмотрении заявки;

запросы по оригиналам — после успешной дистанционной подачи заявления Пенсионный фонд может запросить оригиналы документов с целью полной проверки. Из-за этого иногда граждан вызывают в отделения лично;

технические проблемы — из-за сбоев в работе сайта или приложения в случае большой нагрузки или по другим причинам могут быть определенные трудности;

можно оформлять пенсии только определенных видов — в некоторых случаях необходимо будет добавить специальные справки через личное обращение.

