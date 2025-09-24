Пенсії в Україні — переваги та обмеження оформлення виплат онлайн

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні оформити пенсію стало значно легше, якщо робити це через електронні сервіси у кілька кліків на порталі "Дія" чи на вебпорталі Пенсійного фонду. Громадянам більше не потрібно в обов’язковому порядку відвідувати відділення ПФУ, однак, разом з перевагами такої послуги існують і певні обмеження.

Хто може оформлювати пенсії онлайн та необхідні документи

Сервіс з оформлення пенсії онлайн доступний громадянам, які досягли пенсійного віку чи можуть скористатися правом на достроковий вихід на заслужений відпочинок.

Такий спосіб особливо актуальний тим, хто мешкає в іншому місті чи за межами країни. Достатньо лише підготувати необхідні документи. Повноцінне оформлення пенсії можливе за наявності:

українського паспорта або ID-картки;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудової книжки чи інших документів, де підтверджується стаж;

довідки про заробітну плату (якщо є потреба);

документів про особливий статус (якщо є група інвалідності, пільги).

Подавати всі необхідні документи на призначення пенсії можна у будь-який з двох способів:

у мобільному застосунку "Дія" — механізм подання заяви не передбачає додаткового звернення до відділення ПФУ;

на порталі Пенсійного фонду — там існує спеціальна форма "Заява на призначення пенсії онлайн". Подавати заяви щодо пенсії можна за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи через застосунок "Дія.Підпису".

Плюси та мінуси дистанційного оформлення пенсії

Можливість оформлення пенсії у дистанційному режимі має низку плюсів, проте є і певні мінуси. Зокрема, серед переваг:

суттєве заощадження часу та фінансів — для громадян немає потреби стояти у чергах у відділеннях ПФУ чи витрачати кошти на дорогу. Весь процес можна пройти вдома, необхідна наявність лише інтернету;

цілодобова доступність сервісу — подавати заяви можна будь-коли. Онлайн-послуги не мають спеціальних графіків прийому громадян;

можливість здійснення контролю за статусом звернення — для цього українці можуть у власному е-кабінеті відстежувати всі етапи, які проходитиме заява;

мінімізація бюрократичних моментів — електронні сервіси здатні в автоматичному режимі здійснити перевірку правильності заповнення форми, нівелювавши ризики відмови у зв'язку з технічними помилками.

Серед мінусів відповідної процедури:

обов'язкова наявність кваліфікованого електронного підпису для здійснення авторизації, встановлення "Дії". Якщо раніше такі сервіси були недоступні, то необхідно додатково налаштувати;

вимоги щодо якості наданих скан-копій — користувачам доведеться постаратися зробити якісні скани документації. Через розмиті чи нечіткі копії можуть відбуватися затримки у розгляді заявки;

запити щодо оригіналів — після успішної дистанційної подачі заяви Пенсійний фонд може запросити оригінали документів з метою повної перевірки. Через це іноді громадян викликають у відділення особисто;

технічні проблеми — через збої у роботі сайту чи застосунку у разі великого навантаження чи з інших причин можуть бути певні труднощі;

можна оформлювати пенсії лише певних видів — у деяких випадках необхідно буде додати спеціальні довідки через особисте звернення.

