Пенсии в Украине — как посчитать будущие суммы выплат онлайн

Украинцы могут самостоятельно вычислить размер будущей пенсии. Такой сервис доступен каждому на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ), кто работает официально и регулярно платит страховые взносы.

Об этом говорится в материалах одного из управлений ПФУ.

По информации Пенсионного фонда, в страховой стаж с 1 января 2004 года (когда начался процесс внедрения электронного учета пенсионных и страховых данных, который отражается в персонифицированном учете) засчитывают только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы.

Именно информацию о приобретенном стаже каждый гражданин может проверить на портале е-услуг ПФУ или в своем мобильном приложении "Пенсионный фонд" в дистанционном режиме.

Однако информацию, содержащуюся в документах, например, об обучении, о военной службе в трудовой книжке до 2004 года, необходимо будет вносить самостоятельно.

Как узнать приблизительный размер пенсии онлайн

На веб-портале работает сервис под названием "Пенсионный калькулятор", благодаря которому любой человек может сам посчитать и страховой, и общий стаж. Вся информация, которая содержится в базе данных застрахованных лиц, доступна автоматически.

Чтобы воспользоваться услугой "Пенсионный калькулятор", нужно:

в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФУ (для входа нужна квалифицированная е-подпись, Дія.Підпис или ID.GOV.UA) выбрать в меню слева пункт "Пенсионный калькулятор";

нажать "Алгоритм расчета пенсии": по введенной информации или с учетом стажа, который будет получен до пенсионного возраста;

актуализировать собственные данные о трудовой деятельности, нажав пункт "Добавить период" и введя периоды работы, данные о которых отсутствуют в ПФУ, можно внести суммы ежемесячного дохода;

сделать расчет пенсии благодаря пункту "Сохранить и рассчитать";

после чего поступит протокол расчета и сведения о размере будущей пенсии на основе приобретенного стажа на дату расчета.

"Пенсионный калькулятор" предназначен для определения размера пенсии по возрасту с учетом стажа и зарплаты согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он не подходит для расчета:

пенсии по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

работающего пенсионера;

в случае перехода с одного вида пенсии на другой.

