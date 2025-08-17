Пенсии в Украине — как посчитать будущие суммы выплат онлайн

Пенсионный калькулятор — как правильно посчитать будущие суммы
Украинцы могут самостоятельно вычислить размер будущей пенсии. Такой сервис доступен каждому на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ), кто работает официально и регулярно платит страховые взносы.
Об этом говорится в материалах одного из управлений ПФУ.
Какие периоды входят в стаж для будущей пенсии
По информации Пенсионного фонда, в страховой стаж с 1 января 2004 года (когда начался процесс внедрения электронного учета пенсионных и страховых данных, который отражается в персонифицированном учете) засчитывают только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы.
Именно информацию о приобретенном стаже каждый гражданин может проверить на портале е-услуг ПФУ или в своем мобильном приложении "Пенсионный фонд" в дистанционном режиме.
Однако информацию, содержащуюся в документах, например, об обучении, о военной службе в трудовой книжке до 2004 года, необходимо будет вносить самостоятельно.
Как узнать приблизительный размер пенсии онлайн
На веб-портале работает сервис под названием "Пенсионный калькулятор", благодаря которому любой человек может сам посчитать и страховой, и общий стаж. Вся информация, которая содержится в базе данных застрахованных лиц, доступна автоматически.
Чтобы воспользоваться услугой "Пенсионный калькулятор", нужно:
- в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФУ (для входа нужна квалифицированная е-подпись, Дія.Підпис или ID.GOV.UA) выбрать в меню слева пункт "Пенсионный калькулятор";
- нажать "Алгоритм расчета пенсии": по введенной информации или с учетом стажа, который будет получен до пенсионного возраста;
- актуализировать собственные данные о трудовой деятельности, нажав пункт "Добавить период" и введя периоды работы, данные о которых отсутствуют в ПФУ, можно внести суммы ежемесячного дохода;
- сделать расчет пенсии благодаря пункту "Сохранить и рассчитать";
- после чего поступит протокол расчета и сведения о размере будущей пенсии на основе приобретенного стажа на дату расчета.
"Пенсионный калькулятор" предназначен для определения размера пенсии по возрасту с учетом стажа и зарплаты согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он не подходит для расчета:
- пенсии по инвалидности;
- в связи с потерей кормильца;
- работающего пенсионера;
- в случае перехода с одного вида пенсии на другой.
Ранее мы писали, кому предусмотрено назначение пенсии на основе стажа в тройном размере. Претендовать на такое исчисление могут две категории граждан.
Также сообщали, что работникам ряда профессий считают стаж в двойном размере. Это позволяет гражданам выходить на пенсию раньше других.
Читайте Новини.LIVE!