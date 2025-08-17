Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионный калькулятор — как правильно посчитать будущие суммы

Пенсионный калькулятор — как правильно посчитать будущие суммы

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 06:10
Пенсии в Украине — как посчитать будущие суммы выплат онлайн
Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

Украинцы могут самостоятельно вычислить размер будущей пенсии. Такой сервис доступен каждому на веб-портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ), кто работает официально и регулярно платит страховые взносы.

Об этом говорится в материалах одного из управлений ПФУ.

Реклама
Читайте также:

Какие периоды входят в стаж для будущей пенсии

По информации Пенсионного фонда, в страховой стаж с 1 января 2004 года (когда начался процесс внедрения электронного учета пенсионных и страховых данных, который отражается в персонифицированном учете) засчитывают только те периоды, в течение которых уплачивались страховые взносы.

Именно информацию о приобретенном стаже каждый гражданин может проверить на портале е-услуг ПФУ или в своем мобильном приложении "Пенсионный фонд" в дистанционном режиме.

Однако информацию, содержащуюся в документах, например, об обучении, о военной службе в трудовой книжке до 2004 года, необходимо будет вносить самостоятельно.

Как узнать приблизительный размер пенсии онлайн

На веб-портале работает сервис под названием "Пенсионный калькулятор", благодаря которому любой человек может сам посчитать и страховой, и общий стаж. Вся информация, которая содержится в базе данных застрахованных лиц, доступна автоматически. 

Чтобы воспользоваться услугой "Пенсионный калькулятор", нужно:

  • в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФУ (для входа нужна квалифицированная е-подпись, Дія.Підпис или ID.GOV.UA) выбрать в меню слева пункт "Пенсионный калькулятор";
  • нажать "Алгоритм расчета пенсии": по введенной информации или с учетом стажа, который будет получен до пенсионного возраста;
  • актуализировать собственные данные о трудовой деятельности, нажав пункт "Добавить период" и введя периоды работы, данные о которых отсутствуют в ПФУ, можно внести суммы ежемесячного дохода;
  • сделать расчет пенсии благодаря пункту "Сохранить и рассчитать";
  • после чего поступит протокол расчета и сведения о размере будущей пенсии на основе приобретенного стажа на дату расчета.

"Пенсионный калькулятор" предназначен для определения размера пенсии по возрасту с учетом стажа и зарплаты согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Он не подходит для расчета:

  • пенсии по инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца;
  • работающего пенсионера;
  • в случае перехода с одного вида пенсии на другой.

Ранее мы писали, кому предусмотрено назначение пенсии на основе стажа в тройном размере. Претендовать на такое исчисление могут две категории граждан.

Также сообщали, что работникам ряда профессий считают стаж в двойном размере. Это позволяет гражданам выходить на пенсию раньше других.

выплаты пенсии ПФУ деньги стаж
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации