Пенсия на счета ПриватБанка — важные нюансы в оформлении

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гражданам, которые являются клиентами государственного "ПриватБанка", доступна возможность самостоятельного открытия пенсионного счета онлайн и оформления Digital карты для выплат в приложении "Приват24". В финучреждении дали важные советы тем, кто намерен воспользоваться такой возможностью.

Об этом говорится на официальном портале банка.

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Кто может открыть пенсионную карту в ПриватБанке

Как отмечается на сайте банка, речь идет об открытии виртуальной банковской карты без пластикового носителя, которая имеет свои нюансы в использовании, однако по функциям не уступает физической карте.

С помощью такой карты у клиента будет возможность оплачивать товары через интернет, жилищно-коммунальные услуги, получать и отправлять переводы.

Те, кто имеют смартфон с технологией NFC, смогут легко добавить Digital карту к системе мобильных платежей Apple Pay или Google Pay и осуществлять бесконтактную оплату в торговых точках.

Воспользоваться возможностью по оформлению пенсионной карты могут несколько категорий людей. Такая услуга доступна:

пенсионерам по возрасту или стажу работы;

лицам с инвалидностью, которые получают социальную помощь через пенсионный фонд;

детям, потерявшим родителей или опекунов, которые получали социальные пособия или пенсии через Пенсионный фонд;

военным пенсионерам;

гражданам, которые в ближайшие три месяца выходят на пенсию.

Как оформить пенсионную карту и другие важные нюансы

Для того, чтобы оформить Digital карту, гражданам необходимо сделать несколько шагов. А именно:

авторизоваться в приложении "Приват24";

открыть меню "Все счета";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital карта";

выбрать тип карты "Дебетовая";

выбрать платежную систему (Visa или Mastercard);

нажать тип валюты "гривны";

просмотреть и подписать документы на открытие счета.

"Новая карта появится в вашем электронном кошельке в течение 10 минут", — сообщают в финучреждении.

Для того, чтобы получать пенсионные выплаты именно на эту карту, необходимо также подготовить заявление о перерасчете денег и передать работникам Пенсионного фонда.

Также в ПриватБанке дали важные советы, в частности, привели перечень необходимых документов. Нужно подготовить:

заявление установленной формы;

паспорт гражданина (оригинал, копия страницы 1, 2 и 11);

идентификационный код — оригинал и копия;

документы, где подтверждается стаж (это может быть трудовая книжка, документы о получении образования, справка из военкомата, если в стаж засчитывается служба);

документы, подтверждающие льготы;

фотографии 4х6 — 2 шт;

справка из банка с номером пенсионного счета.

В банке дали советы по подаче документов в Пенсионный фонд. Так, по законодательству, граждане могут подавать документы заранее, однако не ранее чем за один месяц до наступления пенсионного возраста.

"Подав документы заранее, вы выиграете время для решения вопросов, если таковые появятся", — объясняют в банке.

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