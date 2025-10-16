Ощадбанк предоставляет энергокредиты — что стоит знать клиентам при оформлении

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Google Maps

В государственном "Ощадбанке" можно воспользоваться программой "Моя энергонезависимость", в рамках которой выдают кредиты на установку на домах генерирующих установок, производящих электроэнергию из альтернативных источников. Однако некоторые клиенты рассказали о трудностях, которые могут постигнуть в случае обращения за соответствующей услугой.

Об этом говорится в публикации на портале "Минфин" в разделе отзывов.

Реклама

Читайте также:

Что может ждать при оформлении кредита в Ощадбанке

Один из клиентов рассказал, что у него возникло желание воспользоваться возможностью оформить энергокредит по государственной программе. Мужчина дважды обращался в финучреждение, однако получить одобрительный ответ не смог. Основной проблемой стало то, что в банке неопределенное время рассматривают заявку, тогда как некоторые справки имеют четкий срок действия. В его случае ряд справок потеряли актуальность и пришлось получать повторно.

"Дважды обращался за кредитованием по государственной программе "Моя энергонезависимость"... Никак не могут принять четкого решения! С доходами у меня все хорошо и официально. Подал все необходимые документы, через несколько дней заявляют, что нужно еще добавить справки. Поделал справки, выяснилось, что за это время потеряли силу мои предыдущие поданные справки. Обновил справки, но на новое открытие, нужно восстановить выписку и так постоянно...", — говорится в сообщении.

Скриншот обращения. Источник: Минфин

Что стоит знать о программе "Моя энергонезависимость" в Ощадбанке

Согласно информации банка, украинцы могут установить собственные солнечные электростанции и производить электроэнергию из альтернативных источников, воспользовавшись программой "Энергонезависимость физических лиц — владельцев домохозяйств". Соответствующая программа предусматривает предоставление компенсации процентной ставки по кредитам, благодаря чему являются фактически беспроцентными для граждан.

По условиям кредитования, сумма кредита не может превышать 480 тыс. грн. Срок кредитования составляет до десяти лет. А также:

Процентная ставка равна 0% годовых (покрывается со стороны государства). Обеспечение, как правило, не требуют. Размер разовой комиссии составляет 1,5% от суммы кредита. Подход в погашении кредита — ежемесячно равными частями.

В частности, ежемесячный платеж для гибридной солнечной станции "Элитная" 10 кВт будет составлять около 2,7 тыс. грн. Расчет следующий: 327,5 тыс. грн (тело кредита)/120 месяцев = 2,7 тыс. грн.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке с октября 2025 года начали действовать новые правила. Изменения касаются владельцев ряда старых карт.

Еще рассказывали о том, что в Ощадбанке применяют усиленные проверки на кассах. Известно, какая сумма операций будет требовать дополнительной верификации.