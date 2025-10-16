Ощадбанк надає енергокредити — що варто знати клієнтам під час оформлення

Відділення Ощадбанку в Києві. Фото: Google Maps

У державному "Ощадбанку" можна скористатись програмою "Моя енергонезалежність", в рамках якої видають кредити на встановлення на будинках генеруючих установок, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел. Проте деякі клієнти розповіли про труднощі, які можуть спіткати у разі звернення за відповідною послугою.

Про це йдеться у публікації на порталі "Мінфін" у розділі відгуків.

Що може чекати під час оформлення кредиту в Ощадбанку

Один із клієнтів розповів, що в нього виникло бажання скористатися можливістю оформити енергокредит за державною програмою. Чоловік двічі звертався до фінустанови, однак отримати схвальної відповіді не зміг. Основною проблемою стало те, що в банку невизначений час розглядають заявку, тоді як деякі довідки мають чіткий термін дії. В його випадку низка довідок втратили актуальність і довелося отримувати повторно.

"Двічі звертався за кредитуванням по державній програмі "Моя енергонезалежність"... Ніяк не можуть прийняти чіткого рішення! З доходами в мене все добре і офіційно. Подав всі необхідні документи, через декілька днів заявляють, що потрібно ще додати довідки. Поробив довідки, вияснилось, що за цей час втратили чинність мої попередньо подані довідки. Поновив довідки, але на нове відкриття, потрібно поновити витяг і так постійно...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Що варто знати про програму "Моя енергонезалежність" в Ощадбанку

Згідно з інформацією банку, українці можуть встановити власні сонячні електростанції та виробляти електроенергію з альтернативних джерел, скориставшись програмою "Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств". Відповідна програма передбачає надання компенсації відсоткової ставки за кредитами, завдяки чому є фактично безвідсотковими для громадян.

За умовами кредитування, сума кредиту не може перевищувати 480 тис. грн. Термін кредитування становить до десяти років. А також:

Відсоткова ставка дорівнює 0% річних (покривається з боку держави). Забезпечення, як правило, не вимагають. Розмір разової комісії становить 1,5% від суми кредиту. Підхід в погашенні кредиту — щомісяця рівними частинами.

Зокрема, щомісячний платіж для гібридної сонячної станції "Елітна" 10 кВт становитиме близько 2,7 тис. грн. Розрахунок наступний: 327,5 тис. грн (тіло кредиту)/ 120 місяців = 2,7 тис. грн.

