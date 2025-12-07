Ощадбанк оформляет зимнюю тысячу в отделениях не для всех — кто в списке и необходимые документы

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В сети отделений "Ощадбанка" доступна возможность оформления единовременного пособия по программе "Зимняя поддержка". Известно, кто именно может обратиться и какие необходимы документы.

Об этом говорится в комментариях на странице банка в соцсети Facebook.

Кто может оформить выплаты Ощадбанка

По правилам программы "Зимняя поддержка", обратиться в отделение Ощадбанка могут только некоторые категории граждан:

клиенты, которым более 65 лет и не имеют приложения "Дія";

не имеющие идентификационного кода по религиозным соображениям, любого возраста;

лица, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей;

родители детей, которые сменили фамилию, поэтому в "Дії" нет возможности подтянуть свидетельства о рождении ребенка.

Работники банка должны проверить, не получил ли заявитель ранее выплаты. После этого откроют счет. Ожидается, что деньги начислят в течение десяти дней.

Какие документы необходимы для оформления выплат

Для того, чтобы оформить помощь, необходимо заранее подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

паспорт с отметкой об отказе от кода (для тех, у кого его нет);

свидетельство о рождении ребенка, документы об опеке (для тех, кто является опекуном или попечителем);

документ, удостоверяющий смену фамилии (если речь идет о родителях детей, которые сменили фамилию);

доверенность от клиента (для доверенного лица при условии, что заявитель маломобилен).

Также клиенты, которым поступает пенсия или социальные выплаты через Укрпочту, имеют право оформить финпомощь через почтового оператора.

Деньги являются целевыми, поэтому можно потратить на оплату:

коммунальных услуг;

медицинских услуг;

образование;

транспорт;

мобильную связь;

страхование;

донаты для ВСУ;

книги, печатную продукцию;

лекарства и медицинские изделия.

Как отмечают в Минсоцполитики, выплату не предоставят тем, кто находится за пределами Украины или на оккупированной территории. В прошлом году большинство подавали заявки через "Дію", поэтому сейчас онлайн-способ будет основным.

