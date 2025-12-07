Ощадбанк оформлює зимову тисячу у відділеннях не для всіх — хто в списку та необхідні документи

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE

У мережі відділень "Ощадбанку" доступна можливість оформлення одноразової допомоги за програмою "Зимова підтримка". Відомо, хто саме може звернутися та які необхідні документи.

Про це йдеться у коментарях на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто може оформити виплати Ощадбанку

За правилами програми "Зимова підтримка", звернутися до відділення Ощадбанку можуть тільки деякі категорії громадян:

клієнти, яким більш ніж 65 років й не мають застосунку "Дія";

не мають ідентифікаційного коду з релігійних міркувань, будь-якого віку;

особи, які є опікунами чи піклувальниками неповнолітніх дітей.

батьки дітей, які змінили прізвище, тому в "Дії" нема можливості підтягнути свідоцтва про народження дитини.

Працівники банку мають перевірити, чи не отримав заявник раніше виплати. Після цього відкриють рахунок. Очікується, що гроші нарахують упродовж десяти днів.

Які документи необхідні для оформлення виплат

Для того, щоб оформити допомогу, необхідно заздалегідь підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

паспорт із відміткою про відмову від коду (для тих, у кого його нема);

свідоцтво про народження дитини, документи про опіку (для тих, хто є опікуном чи піклувальником);

документ, що засвідчує зміну прізвища (якщо йдеться про батьків дітей, які змінили прізвище);

довіреність від клієнта (для довіреної особи за умов, що заявник малобільний).

Також клієнти, яким надходить пенсія чи соціальні виплати через Укрпошту, мають право оформити фіндопомогу через поштового оператора.

Гроші є цільовими, тому можна витратити на оплату:

комунальних послуг;

медичних послуг;

освіту;

транспорт;

мобільний зв'язок;

страхування;

донати для ЗСУ;

книги, друковану продукцію;

ліки та медичні вироби.

Як зазначають у Мінсоцполітики, виплату не нададуть тим, хто перебуває за межами України або на окупованій території. Торік більшість подавали заявки через "Дію", тому нині онлайн-спосіб буде основним.

Раніше ми писали, як клієнтам Ощадбанку отримати зимову тисячу без "Дії". У фінустанові пояснили, які доступні варіанти оформлення виплат.

Ще повідомлялося про дію нових тарифів Ощадбанку. Очікується, що зміни почнуть діяти для клієнтів з 2026 року.