Денежная помощь от ООН — кто имеет право на выплату в 6,6 тыс. гривен

Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить
В Николаевской области продолжается регистрация на финансовую помощь в 6,6 тыс. гривен. Программа управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.
Об этом сообщает издание "Суспільне".
Кто может рассчитывать на финпомощь
Как рассказали в региональной команде Благотворительного фонда "Право на защиту", которая осуществляет выплаты, помощь смогут оформить граждане, ранее не получавшие пособия от международных организаций, а доход не превышает 5,4 тыс. гривен на одного человека. Исключением являются люди, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС.
Программой могут воспользоваться, в частности, уязвимые категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). А именно:
- ВПЛ, которые переехали после 24 февраля 2022 года;
- лица, вернувшиеся на свои места постоянного проживания после перемещения в другую область/страну;
- граждане, которые не перемещались с 24 февраля 2022-го, однако пострадали из-за военных действий.
"Поврежденное или разрушенное имущество, ранение из-за обстрелов, кто-то из близких, к сожалению, погиб, или находится в плену, пропал без вести", — сообщили благотворители.
Среди "критериев уязвимости":
- в семье есть только один из родителей, один или несколько детей в возрасте до 18 лет, пожилой человек от 55 лет;
- семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких людей пожилого возраста от 55-ти, пожилой человек с одним ребенком/несколькими детьми до 18 лет;
- в семье есть люди с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);
- семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (есть документальное подтверждение).
Какая сумма и как получить денежную помощь
Начисление выплаты финансовой помощи от ООН — единовременное.
"Выплата начисляется в 2 220 гривен на одного человека в течение трех месяцев, то есть выплата будет 6 660 гривен", — сообщили в благотворительном фонде.
10 октября можно записаться на электронную очередь по адресу: проспект Мира 54-В, корпус 2.
Что еще стоит знать
Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.
Также мы писали, что украинцы могут оформить предоставление выплат от благотворительного фонда "Каритас". Финансовая помощь предусмотрена на аренду жилья сроком шесть месяцев.
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