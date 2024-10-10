Денежная помощь от ООН — кто имеет право на выплату в 6,6 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Николаевской области продолжается регистрация на финансовую помощь в 6,6 тыс. гривен. Программа управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Как рассказали в региональной команде Благотворительного фонда "Право на защиту", которая осуществляет выплаты, помощь смогут оформить граждане, ранее не получавшие пособия от международных организаций, а доход не превышает 5,4 тыс. гривен на одного человека. Исключением являются люди, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС.

Программой могут воспользоваться, в частности, уязвимые категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). А именно:

ВПЛ, которые переехали после 24 февраля 2022 года;

лица, вернувшиеся на свои места постоянного проживания после перемещения в другую область/страну;

граждане, которые не перемещались с 24 февраля 2022-го, однако пострадали из-за военных действий.

"Поврежденное или разрушенное имущество, ранение из-за обстрелов, кто-то из близких, к сожалению, погиб, или находится в плену, пропал без вести", — сообщили благотворители.

Среди "критериев уязвимости":

в семье есть только один из родителей, один или несколько детей в возрасте до 18 лет, пожилой человек от 55 лет;

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких людей пожилого возраста от 55-ти, пожилой человек с одним ребенком/несколькими детьми до 18 лет;

в семье есть люди с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);

семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (есть документальное подтверждение).

Какая сумма и как получить денежную помощь

Начисление выплаты финансовой помощи от ООН — единовременное.

"Выплата начисляется в 2 220 гривен на одного человека в течение трех месяцев, то есть выплата будет 6 660 гривен", — сообщили в благотворительном фонде.

10 октября можно записаться на электронную очередь по адресу: проспект Мира 54-В, корпус 2.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что украинцы могут оформить предоставление выплат от благотворительного фонда "Каритас". Финансовая помощь предусмотрена на аренду жилья сроком шесть месяцев.