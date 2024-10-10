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Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

10 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от ООН — кто имеет право на выплату в 6,6 тыс. гривен
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Николаевской области продолжается регистрация на финансовую помощь в 6,6 тыс. гривен. Программа управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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Как рассказали в региональной команде Благотворительного фонда "Право на защиту", которая осуществляет выплаты, помощь смогут оформить граждане, ранее не получавшие пособия от международных организаций, а доход не превышает 5,4 тыс. гривен на одного человека. Исключением являются люди, пострадавшие из-за подрыва Каховской ГЭС.

Программой могут воспользоваться, в частности, уязвимые категории внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). А именно:

  • ВПЛ, которые переехали после 24 февраля 2022 года;
  • лица, вернувшиеся на свои места постоянного проживания после перемещения в другую область/страну;
  • граждане, которые не перемещались с 24 февраля 2022-го, однако пострадали из-за военных действий.

"Поврежденное или разрушенное имущество, ранение из-за обстрелов, кто-то из близких, к сожалению, погиб, или находится в плену, пропал без вести", — сообщили благотворители.

Среди "критериев уязвимости":

  • в семье есть только один из родителей, один или несколько детей в возрасте до 18 лет, пожилой человек от 55 лет;
  • семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких людей пожилого возраста от 55-ти, пожилой человек с одним ребенком/несколькими детьми до 18 лет;
  • в семье есть люди с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания);
  • семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (есть документальное подтверждение).

Какая сумма и как получить денежную помощь

Начисление выплаты финансовой помощи от ООН — единовременное.

"Выплата начисляется в 2 220 гривен на одного человека в течение трех месяцев, то есть выплата будет 6 660 гривен", — сообщили в благотворительном фонде.

10 октября можно записаться на электронную очередь по адресу: проспект Мира 54-В, корпус 2.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщает о программе помощи, реализуемой Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). В ее рамках некоторым гражданам выплачивается по 10,8 тыс. грн.

Также мы писали, что украинцы могут оформить предоставление выплат от благотворительного фонда "Каритас". Финансовая помощь предусмотрена на аренду жилья сроком шесть месяцев.

выплаты деньги Николаевская область материальная помощь денежная помощь

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