Пенсии в 2025 году — в ПФУ предупредили украинцев об угрозе потери выплат

Женщина и мужчина с бумагами. Фото: Freepik

В 2025 году некоторым пенсионерам, проживающим за рубежом, грозит отмена выплат. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали объяснения, как предотвратить и возобновить начисление пенсий.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Причины прекращения предоставления пенсий пенсионерам за рубежом

Как отмечается, пенсионеры, которые вынужденно проживают за рубежом, имеют обязанность для продления выплат, даже если они не приостанавливались, проходить физическую идентификацию один раз в год. Речь идет о тех, кто имеет статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), полученный до 24 февраля 2022 года, а также получают пенсию на счета Ощадбанка.

В ПФУ отмечают, что выплату пенсии могут прекратить по решению терорганов фонда или даже по решению суда, согласно статье 49 закона №1058-IV от 9 июля 2003 года "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Среди законных оснований для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия была назначена на основе документов, где содержались недостоверные данные;

в случае неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд;

если пенсионер не прошел физическую идентификацию;

на период проживания за границей, если иное не предусмотрено международными соглашениями;

по инициативе пенсионера о прекращении выплаты пенсии из-за вынужденного выезда за границу;

из-за смерти пенсионера, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим;

если пенсионеру предоставили статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Правила возобновления отмененной пенсии

Граждане за рубежом во время военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после его отмены могут обращаться с заявлениями о восстановлении пенсий. Для этого нужно отправить по почте следующие документы вместе с заявлением:

копия украинского паспорта;

копия документа о временной защите или предоставлении статуса беженца, регистрации адреса временного проживания за рубежом (добавив перевод);

оригинал документа, удостоверяющего факт того, что лицо живое, выданный дипучреждением Украины.

В ПФУ отмечают, что приложенные к заявлению копии документов должны удостоверить дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.

Заявление о восстановлении начисления пенсии нужно направить в орган Пенсионного фонда.

Возобновление пенсий будет осуществляться по решению тероргана Пенсионного фонда в течение десяти дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления выплаты. Датой обращения за возобновлением выплат будет считаться дата, указанная на почтовом штемпеле адреса отправления письма.

Ранее мы писали о размере пенсии с зарплатой 30 тыс. грн. Любой может узнать размер выплат на заслуженном отдыхе, если воспользоваться формулой расчета от ПФУ.

Также мы сообщали о возможных задержках в начислении пенсионных выплат для граждан. Речь идет о тех лицах, которые изменили банк и банковские реквизиты, не уведомив об этом Пенсионный фонд.