Пенсии в 2025 году — в ПФУ предупредили украинцев об угрозе потери выплат

Одной категории украинцев грозит потеря выплат — причины
В 2025 году некоторым пенсионерам, проживающим за рубежом, грозит отмена выплат. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) дали объяснения, как предотвратить и возобновить начисление пенсий.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Причины прекращения предоставления пенсий пенсионерам за рубежом
Как отмечается, пенсионеры, которые вынужденно проживают за рубежом, имеют обязанность для продления выплат, даже если они не приостанавливались, проходить физическую идентификацию один раз в год. Речь идет о тех, кто имеет статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), полученный до 24 февраля 2022 года, а также получают пенсию на счета Ощадбанка.
В ПФУ отмечают, что выплату пенсии могут прекратить по решению терорганов фонда или даже по решению суда, согласно статье 49 закона №1058-IV от 9 июля 2003 года "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Среди законных оснований для прекращения пенсионных выплат:
- если пенсия была назначена на основе документов, где содержались недостоверные данные;
- в случае неполучения пенсии в течение шести месяцев подряд;
- если пенсионер не прошел физическую идентификацию;
- на период проживания за границей, если иное не предусмотрено международными соглашениями;
- по инициативе пенсионера о прекращении выплаты пенсии из-за вынужденного выезда за границу;
- из-за смерти пенсионера, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим;
- если пенсионеру предоставили статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Правила возобновления отмененной пенсии
Граждане за рубежом во время военного положения в Украине и в течение трех последующих месяцев после его отмены могут обращаться с заявлениями о восстановлении пенсий. Для этого нужно отправить по почте следующие документы вместе с заявлением:
- копия украинского паспорта;
- копия документа о временной защите или предоставлении статуса беженца, регистрации адреса временного проживания за рубежом (добавив перевод);
- оригинал документа, удостоверяющего факт того, что лицо живое, выданный дипучреждением Украины.
В ПФУ отмечают, что приложенные к заявлению копии документов должны удостоверить дипломатические представительства или консульские учреждения Украины.
Заявление о восстановлении начисления пенсии нужно направить в орган Пенсионного фонда.
Возобновление пенсий будет осуществляться по решению тероргана Пенсионного фонда в течение десяти дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления выплаты. Датой обращения за возобновлением выплат будет считаться дата, указанная на почтовом штемпеле адреса отправления письма.
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