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Одна из стран ЕС сократит помощь украинцам — где ждать изменений

24 сентября 2024 12:19
Ксения Симонова - Редактор
Беженцы в Евросоюзе — одна из стран сократит помощь украинцам
Украинские граждане. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В одной из стран Европейского Союза (ЕС) планируют сократить помощь украинским беженцам. Речь идет о стране, которая предоставила временную защиту для более чем 107 тыс. граждан из Украины.

Об этом пишет Irish Independent.

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Как отмечает издание, речь идет о пересмотре правил оказания помощи беженцам в Ирландии. Сейчас правительство страны размышляет о том, чтобы снова сократить выплаты для украинских граждан.

Примечательно то, что долгое время страна выплачивала повышенную помощь, ведь стремилась оказать как можно более качественную поддержку беженцам, спасающимся от войны. Так, Ирландия сначала платила за размещение беженцев владельцам домов по 400 евро, затем сумму удвоили до 800 евро.

В правительстве заявили, что долгосрочная поддержка украинцев создает неравные условия на рынке жилья для других людей. Так считают в организации политических партий Шинн Фейн.

"Выплата за признание проживания (ARP) рассматривается в контексте Директивы ЕС о временной защите, которая предоставляет украинским беженцам защиту ЕС... 800 евро платили людям за размещение украинцев независимо от того, работает ли беженец и какой доход. Это дает преимущество украинцам, которых нет у других арендаторов. Это выбивает с рынка других арендаторов, что несправедливо", — сообщили в организации.

Несмотря на это, украинцам в дальнейшем будут оказывать помощь, ведь речь не идет о полной отмене поддержки со стороны правительства Ирландии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Литве официально трудоустроено около 34 тысяч украинских беженцев. Некоторые из них зарабатывают до 2 тысяч евро ежемесячно.

Также мы писали, что эксперты составили список стран Европы, где самая средняя заработная плата в 2024 году. Известно, что за границей каждый месяц можно получать максимально 8,14 тыс. евро.

Европейский союз выплаты финансовая помощь Ирландия беженцы материальная помощь

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