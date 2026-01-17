Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Обслуговування в Ощаді — за що банк може нараховувати борги

Обслуговування в Ощаді — за що банк може нараховувати борги

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 06:01
Ощадбанк стягує комісії із заблокованих карт — чому так відбувається
Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" може стягувати комісії навіть із заблокованих кредитних карток. Таке може статися у разі недотримання вимог щодо закриття карт та припинення співпраці з банком. 

Про такий випадок йдеться на порталі "Мінфін", де громадяни можуть поспілкуватися з представниками банку.  

Реклама
Читайте також:

Стягнення комісій із заблокованих карт Ощадбанку

Як розповів один із громадян, який є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), він зіткнувся із нарахування боргів з боку Ощадбанку за послугу СМС-інформування. Довідався про це після того, як виїхав за кордон. Відповідну картку були заблоковано у 2022 році. 

За його словами, банк автоматично продовжив дію карти та почав стягувати кошти за підключені послуги.
 
"Мав картку ВПО, яку заблокував ще у 2022 році. Картка фізично закінчилася у 2023 році. Наразі я перебуваю за кордоном. Нещодавно побачив, що Ощадбанк самовільно продовжив мою картку до 2028 року і щомісяця знімає по 15 грн за СМС-інформування на заблоковану карту! Вже утворився мінус, який банк "малює" як кредитний борг", — йдеться у дописі.

Чоловік зауважив, що банк заблокував функцію вимкнення СМС у тарифі, через це немає змоги відмовитися від платної послуги, якою не користується.

Ощадбанк
Скриншот. Джерело: Мінфін

Які діють правила закриття карток Ощадбанку у 2026 році

За інформацією фінустанови, основною проблемою у питанні закриття пластикових карт Ощадбанку є те, що правила не передбачають можливості виконати таку процедуру дистанційно.

Для відмови від обслуговування та закриття рахунку клієнт має особисто прибути до відділення банку з документом, що підтверджує особу, та карткою. Такі вимоги стосуються також тих, хто перебуває за кордоном чи на окупованих територіях.

Процедура закриття карти наступна:

  • клієнт має завітати у банківську установу;
  • написати заяву на закриття карти;
  • здати кредитну карту для утилізації працівникові банку (її повинні розрізати при клієнтові).

Карту не закриють, якщо на рахунку є кошти чи виникла непогашена заборгованість.

Відсутність залишку та боргів може прискорити анулювання картки. Повністю закрити карту можна протягом 30 днів з моменту подання заявки.

Дистанційно закривати можна тільки віртуальні картки у застосунку "Ощад 24/7".  

Щодо пролонгації дії платіжних карт, то банк вдається до таких заходів під час воєнного стану для більшої зручності клієнтів. 

Раніше ми писали, що в Ощадбанку деякі клієнти можуть не платити комісії за зняття кредитних коштів. Такі умови діють для однієї з карт.  

Ще повідомлялося, що клієнти Ощадбанку можуть втратити доступ до послуг. Блокування рахунків загрожує за відсутності проходження процедури актуалізації даних. 

Ощадбанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації