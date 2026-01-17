Ощадбанк стягує комісії із заблокованих карт — чому так відбувається

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Державна фінустанова "Ощадбанк" може стягувати комісії навіть із заблокованих кредитних карток. Таке може статися у разі недотримання вимог щодо закриття карт та припинення співпраці з банком.

Про такий випадок йдеться на порталі "Мінфін", де громадяни можуть поспілкуватися з представниками банку.

Стягнення комісій із заблокованих карт Ощадбанку

Як розповів один із громадян, який є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), він зіткнувся із нарахування боргів з боку Ощадбанку за послугу СМС-інформування. Довідався про це після того, як виїхав за кордон. Відповідну картку були заблоковано у 2022 році.

За його словами, банк автоматично продовжив дію карти та почав стягувати кошти за підключені послуги.



"Мав картку ВПО, яку заблокував ще у 2022 році. Картка фізично закінчилася у 2023 році. Наразі я перебуваю за кордоном. Нещодавно побачив, що Ощадбанк самовільно продовжив мою картку до 2028 року і щомісяця знімає по 15 грн за СМС-інформування на заблоковану карту! Вже утворився мінус, який банк "малює" як кредитний борг", — йдеться у дописі.

Чоловік зауважив, що банк заблокував функцію вимкнення СМС у тарифі, через це немає змоги відмовитися від платної послуги, якою не користується.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Які діють правила закриття карток Ощадбанку у 2026 році

За інформацією фінустанови, основною проблемою у питанні закриття пластикових карт Ощадбанку є те, що правила не передбачають можливості виконати таку процедуру дистанційно.

Для відмови від обслуговування та закриття рахунку клієнт має особисто прибути до відділення банку з документом, що підтверджує особу, та карткою. Такі вимоги стосуються також тих, хто перебуває за кордоном чи на окупованих територіях.

Процедура закриття карти наступна:

клієнт має завітати у банківську установу;

написати заяву на закриття карти;

здати кредитну карту для утилізації працівникові банку (її повинні розрізати при клієнтові).

Карту не закриють, якщо на рахунку є кошти чи виникла непогашена заборгованість.

Відсутність залишку та боргів може прискорити анулювання картки. Повністю закрити карту можна протягом 30 днів з моменту подання заявки.

Дистанційно закривати можна тільки віртуальні картки у застосунку "Ощад 24/7".

Щодо пролонгації дії платіжних карт, то банк вдається до таких заходів під час воєнного стану для більшої зручності клієнтів.

