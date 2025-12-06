В Ощадбанку уточнили, чи треба пенсіонерам міняти старі картки

Картка Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" зробили попередження щодо термінів дії платіжних карт. Для більшості вони будуть чинними до середини літа, однак декому доведеться замінити на нові до кінця грудня, зокрема людям похилого віку.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE

Що чекає на старі картки Ощадбанку

Згідно з оприлюдненими даними, зміни торкнуться власників карт державного банку, термін дії яких добіг кінця з лютого 2022 року. Левова частка карт буде функціональною до 30 червня 2026 року, однак частині клієнтів необхідно буде оновити старі картки у відділенні.

Необхідність заміни стосується громадян, у яких:

Термін дії банківських карт завершився у період з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, і упродовж вересня-жовтня цього року за ними було зроблено бодай одну операцію на касах, у банкоматах або терміналах будь-якої фінустанови; Термін дії платіжних карт минув у період з лютого 2022 року по жовтень цього року, проте на рахунку нульовий залишок, і за останні пів року не було здійснено жодних операцій.

У банку наголосили, що вимога стосується всіх карток, зокрема тих, куди надходять пенсійні та соціальна допомога. Якщо норму проігнорувати — з 1 січня 2026 року такі картки будуть заблоковані в автоматичному режимі.

Що клієнтам треба зробити для заміни карт

Клієнти можуть уточнити в операторів, чи необхідно міняти карту. Якщо така потреба є, то необхідно прибути у відділення державного банку для процедури перевипуску.

У фінустанові радять це зробити заздалегідь для уникнення обмежень та проблем з доступом до коштів.

У разі, якщо карту перевипущено, то її можна отримати у зручний час у найближчому відділенні.

За інформацією держфінустанови, основною відмінністю Ощадбанку від інших банків є те, що не передбачена процедура дистанційної заміни карти.

Аналогічно й щодо закриття карт: клієнти мають особисто звернутись у відділення банку та подати заяву. Також необхідно надати:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина);

банківську картку.

Бажано, щоб на картці не було боргів, а також залишку коштів на рахунку.

Якщо клієнти перебувають за кордоном чи в іншому регіоні, і не мають можливості прибути у відділення, то рекомендують оформити довіреність.

Після цього довіреній особі необхідно особисто прийти у відділення та подати заяву.

