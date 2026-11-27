Прохожие возле отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2026 года в государственном "Ощадбанке" базовое обслуживание пенсионных карт останется бесплатным, а пенсии будут по-прежнему зачисляться без каких-либо комиссий. В то же время в следующем месяце в банке обновятся услуги, вступят в силу тарифы на отдельные операции, а также будут доступны выгодные предложения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Основные тарифы на пенсионные карты в Ощадбанке в декабре

Согласно информации, опубликованной на портале банка, стандартные условия обслуживания карт для выплат, на которые, в частности, зачисляется пенсия, останутся без изменений.

В декабре 2026 года будут действовать следующие тарифы на услуги и операции:

Оформление/обслуживание карт — бесплатно; Зачисление пенсий и социальных выплат — 0 грн; Снятие наличных средств в банкоматах/кассах Ощадбанка — 0 грн; Снятие наличных через другие банкоматы страны — 0 грн (до 10 000 грн в месяц), сверх лимита — 1% + 5 грн; Пополнение карты в сети Ощадбанка — 0 грн (с картой), 1% — по номеру без карты; Оплата коммунальных услуг в "Мобильном Ощаде" — 0 грн; Переводы на карты других финучреждений через приложение — 0,5% от суммы (по номеру телефона на карту "Ощад" — 3 грн); SMS- или Viber-уведомления — 15 грн в месяц (SMS), 10 грн в месяц (Viber).

Выгодные программы в Ощадбанке для пенсионеров

В частности, в банке в дальнейшем будет доступна специальная программа "Мой пенсионный депозит", в рамках которой пенсионеры смогут размещать сбережения на более выгодных условиях.

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Согласно правилам, минимальный вклад должен составлять от 1 000 грн (или от 100 долларов/евро) с правом пополнения от 200 грн (10 долларов США, 10 евро).

Базовая ставка в гривне: 11,5% — на 3 месяца, 12% — на 6, 24 или 36 месяцев и 12,5% годовых — на 12 месяцев.

Бонусы: +0,25% за онлайн-оформление в "Ощад 24/7" и +0,25% за автоматическую пролонгацию.

Что изменится в декабре для клиентов банка

Согласно данным финучреждения, с 10 декабря вступят в силу новые услуги и тарифы:

В банке станет доступна почтовая доставка платежных карт. Услуга будет некоторое время бесплатной. Впоследствии будет введен стандартный тариф в размере 80 грн за доставку по Украине, 500 грн — в страны сети почтового оператора и 1 000 грн — в остальные страны мира.

Начнет действовать комиссия по категории развлечений/лотерей (MCC 7995): за расчет собственными средствами в стране будет взиматься 1% от суммы, за пределами страны — 2%.

До конца месяца карты, срок действия которых истек во время военного положения, продолжат работать.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Ощадбанке действуют лимиты на осуществление финансовых операций, которые клиенты не могут обойти. В то же время мошенникам удается обходить ограничения. В банке пояснили, что такое может произойти, когда владелец счета сам раскрывает конфиденциальные реквизиты.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Ощадбанке процесс снятия ареста с заблокированных карт иногда может быть длительным. В банке пояснили, что все поступившие заявки обрабатываются в порядке очереди, а задержки возникают из-за их значительного объема. Также уточнили, какая сумма доступна для использования.