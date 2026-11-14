Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Процесс снятия ареста с заблокированных счетов в государственном "Ощадбанке" при определенных обстоятельствах может затянуться. Клиентам объяснили, с чем могут быть связаны соответствующие задержки, и к какой сумме может быть предоставлен доступ на основании постановлений частных или государственных исполнителей в Украине в ноябре 2026 года.

Об этом говорится на сайте "Минфин", передают Новини.LIVE.

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Задержки со снятием ареста в Ощадбанке

Государственный банк на основании судебных решений обязан блокировать клиентам банковские счета. Доступ к собственным средствам могут потерять как работающие, так и неработающие украинцы.

По информации банка, все средства на счетах могут подлежать аресту, поскольку банк не выдает карты со специальным статусом, в отношении которых законом запрещены соответствующие ограничения.

Учитывая это, под блокировку могут попасть социальные выплаты, пенсии и зарплаты, в частности военнослужащих и работников критически важной инфраструктуры.

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Как рассказал один из клиентов, он работает на объекте критической инфраструктуры и имеет зарплатную карту в государственном "Ощадбанке". Исполнитель вынес постановление о снятии введенного ареста со счета и направил его в банк, однако ограничение сохраняется.

В то же время, по его словам, в банке объяснили, что задержки возможны. Они связаны с тем, что в рамках законодательства полученные постановления обрабатываются постепенно, в порядке их поступления.

"Ощадбанк заблокировал счет через 4 минуты после того, как частный исполнитель вынес постановление об аресте средств. Связался с исполнителем, объяснил ситуацию: что работаю на объекте критической инфраструктуры и в данной ситуации устраняем последствия вражеских обстрелов... Исполнитель пошел навстречу и выдал постановление о снятии ареста со счета, которое сразу же направил в Ощадбанк. Ощадбанк, в свою очередь, не разблокирует счет, а пишет стандартные отписки: все в порядке очереди", — говорится в сообщении.

По словам клиента, ситуация с безопасностью не позволяет долго ждать выполнения решения. Он считает, что Ощадбанк со своей стороны должен учитывать этот факт, поскольку именно от работников критической инфраструктуры зависит, будет ли газ и тепло в домах. Он выразил надежду, что банк изменит подход и начнет оперативнее реагировать на подобные обращения.

По каким причинам банки блокируют счета

Согласно действующим правилам, украинцы могут лишиться доступа к счетам по ряду причин. В частности, это может произойти из-за:

Задолженности перед банками;

Несвоевременной уплаты алиментов;

Неуплаты штрафов;

Налоговой задолженности.

Для разблокировки клиентам необходимо полностью погасить соответствующие долги, а в это время исполнитель может направить постановление в банк о распоряжении расходной частью счета.

Какая сумма доступна в Ощадбанке в ноябре

По информации банка, после поступления от исполнительной службы постановлений о частичной разблокировке средств все поступившие дела обрабатываются в порядке очереди. Как правило, это происходит в течение одного дня, если количество дел незначительное, однако иногда на обработку требуется больше времени.

Законодательство разрешает предоставление доступа к сумме арестованного счета в размере двух минимальных заработных плат по состоянию на начало календарного года.

В 2026 году "минималка" составляет 8 647 грн, а значит, клиент может распоряжаться 17 294 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какие тарифы предусмотрены в ноябре для пенсионных карт Ощадбанка. Финучреждение не планировало никаких изменений, в связи с чем для пенсионеров и в дальнейшем будет доступно льготное обслуживание. Также предполагается, что некоторые ключевые банковские услуги будут бесплатными.

Еще Новини.LIVE писали о том, что клиенты Ощадбанка, находящиеся за границей, должны проверить сообщения от Пенсионного фонда. Некоторым поступит требование о необходимости прохождения процедуры идентификации для сохранения поступления средств на карты. Узнать об этом можно в личном кабинете на сайте/в приложении ПФУ.