Обслуговування пенсіонерів: що зміниться в Ощадбанку у грудні
У грудні 2026 року у державному "Ощадбанку" базове обслуговування пенсійних карток залишиться безплатним, а пенсії зараховуватимуть надалі без жодних комісій. Водночас наступного місяця у банку оновляться послуги, запрацюють тарифи на специфічні операції, а також будуть доступні вигідні пропозиції.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.
Основні тарифи на пенсійні картки в Ощадбанку у грудні
Згідно з опублікованою інформацією на порталі банку, стандартні умови обслуговування карток для виплат, куди, зокрема, зараховується пенсія, залишаться без змін.
У грудні 2026 року будуть актуальні тарифи на послуги та операції:
- Оформлення/обслуговування карток — безкоштовно;
- Зарахування пенсій та соціальних виплат — 0 грн;
- Зняття готівкових коштів в банкоматах/касах Ощадбанку — 0 грн;
- Зняття готівки через інші банкомати країни — 0 грн (до 10 000 грн за місяць), більш ніж ліміт — 1% + 5 грн;
- Поповнення карти в мережі Ощадбанку — 0 грн (з карткою), 1% — за номером без картки;
- Оплата комунпослуг у "Мобільному Ощаді" — 0 грн;
- Перекази на картки інших фінустанові через застосунок — 0,5% від суми (за номером телефону на картку Ощад — 3 грн);
- SMS- або Viber-інформування — 15 грн за місяць (SMS), 10 грн за місяць (Viber).
Вигідні програми в Ощадбанку для пенсіонерів
Зокрема, у банку надалі буде доступна спеціальна програма "Мій пенсійний депозит", у рамках якої пенсіонери зможуть розміщувати заощадження на більш вигідних умовах.
Згідно з правилами, мінімальний вклад має стартувати з 1 000 грн (або зі 100 доларів/євро) з правом на поповнення від 200 грн (10 доларів США, 10 євро).
Базова ставка у гривні: 11,5% — на 3 місяці, 12% — на 6, 24 або 36 місяців, та 12,5% річних — на 12 місяців.
Бонуси: +0,25% за онлайн-оформлення в "Ощад 24/7" та +0,25% за автоматичну пролонгацію.
Що зміниться у грудні для клієнтів банку
Згідно з даними фінустанови, з 10 грудня запрацюють нові послуги та тарифи:
- У банку стане доступна поштова доставка платіжних карток. Послуга буде певний час безкоштовна. Згодом введуть стандартний тариф у розмірі 80 грн за доставку по Україні, 500 грн — у країни мережі поштового оператора та 1 000 грн — у решту країн світу.
- Почне діяти комісія на категорію розваг/лотерей (MCC 7995): за розрахунок власними коштами в країні стягуватимуть 1% від суми, за межами країни — 2%.
До кінця місяця картки, термін дії яких добіг кінця під час воєнного стану, продовжать працювати.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку діють ліміти на здійснення фінансових операцій, які клієнти не можуть обійти. Водночас шахраям вдається оминати обмеження. У банку пояснили, що таке може статися тоді, коли власник рахунку сам розкриває конфіденційні реквізити.
Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку процес зняття арешту із заблокованих карток іноді може бути тривалим. У банку пояснили, що всі отримані провадження опрацьовують в порядку черги, а затримки виникають через їх значний обсяг. Також уточнили, яка сума доступна до використання.