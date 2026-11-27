Перехожі біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У грудні 2026 року у державному "Ощадбанку" базове обслуговування пенсійних карток залишиться безплатним, а пенсії зараховуватимуть надалі без жодних комісій. Водночас наступного місяця у банку оновляться послуги, запрацюють тарифи на специфічні операції, а також будуть доступні вигідні пропозиції.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

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Основні тарифи на пенсійні картки в Ощадбанку у грудні

Згідно з опублікованою інформацією на порталі банку, стандартні умови обслуговування карток для виплат, куди, зокрема, зараховується пенсія, залишаться без змін.

У грудні 2026 року будуть актуальні тарифи на послуги та операції:

Оформлення/обслуговування карток — безкоштовно; Зарахування пенсій та соціальних виплат — 0 грн; Зняття готівкових коштів в банкоматах/касах Ощадбанку — 0 грн; Зняття готівки через інші банкомати країни — 0 грн (до 10 000 грн за місяць), більш ніж ліміт — 1% + 5 грн; Поповнення карти в мережі Ощадбанку — 0 грн (з карткою), 1% — за номером без картки; Оплата комунпослуг у "Мобільному Ощаді" — 0 грн; Перекази на картки інших фінустанові через застосунок — 0,5% від суми (за номером телефону на картку Ощад — 3 грн); SMS- або Viber-інформування — 15 грн за місяць (SMS), 10 грн за місяць (Viber).

Вигідні програми в Ощадбанку для пенсіонерів

Зокрема, у банку надалі буде доступна спеціальна програма "Мій пенсійний депозит", у рамках якої пенсіонери зможуть розміщувати заощадження на більш вигідних умовах.

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Згідно з правилами, мінімальний вклад має стартувати з 1 000 грн (або зі 100 доларів/євро) з правом на поповнення від 200 грн (10 доларів США, 10 євро).

Базова ставка у гривні: 11,5% — на 3 місяці, 12% — на 6, 24 або 36 місяців, та 12,5% річних — на 12 місяців.

Бонуси: +0,25% за онлайн-оформлення в "Ощад 24/7" та +0,25% за автоматичну пролонгацію.

Що зміниться у грудні для клієнтів банку

Згідно з даними фінустанови, з 10 грудня запрацюють нові послуги та тарифи:

У банку стане доступна поштова доставка платіжних карток. Послуга буде певний час безкоштовна. Згодом введуть стандартний тариф у розмірі 80 грн за доставку по Україні, 500 грн — у країни мережі поштового оператора та 1 000 грн — у решту країн світу.

Почне діяти комісія на категорію розваг/лотерей (MCC 7995): за розрахунок власними коштами в країні стягуватимуть 1% від суми, за межами країни — 2%.

До кінця місяця картки, термін дії яких добіг кінця під час воєнного стану, продовжать працювати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку діють ліміти на здійснення фінансових операцій, які клієнти не можуть обійти. Водночас шахраям вдається оминати обмеження. У банку пояснили, що таке може статися тоді, коли власник рахунку сам розкриває конфіденційні реквізити.

Ще Новини.LIVE писали про те, що в Ощадбанку процес зняття арешту із заблокованих карток іноді може бути тривалим. У банку пояснили, що всі отримані провадження опрацьовують в порядку черги, а затримки виникають через їх значний обсяг. Також уточнили, яка сума доступна до використання.