Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Обслуживание в Ощадбанке — клиентам назвали важное требование

Обслуживание в Ощадбанке — клиентам назвали важное требование

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 06:01
В Ощадбанке объяснили, какие персональные данные имеют право собирать
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В кассах отделений госфинучреждения "Ощадбанк" работники имеют право отказывать клиентам в обслуживании в случае непредоставления номера мобильного телефона. Там объяснили, что соответствующие правила о предоставлении персональных данных прописаны в договоре о платежных услугах.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Отказ в обслуживании клиентов в кассах Ощадбанка

С вопросом к банку, почему гражданам отказывают в обслуживании в кассах банка, если не предоставлен номер мобильного телефона, обратилась одна из клиенток.

"Почему при попытке заплатить наличными, добровольные взносы за жкп в Ощадбанке работники банка требуют предоставить им собственный номер телефона? Сбор данных людей? Сошлитесь на закон, по которому кассир имеет право требовать номер телефона и отказать в оплате при отказе предоставить номер. Не даю согласие на сбор собственных данных, картами не пользуюсь", — говорится в сообщении.

Правила по обслуживанию клиентов в кассах банка

Сотрудник главного офиса Ощадбанка отметил, что кассир не может принимать платежи к исполнению без предоставления плательщиком номера мобильного телефона.

"Это обусловлено техническими настройками системы для обеспечения необходимого функционала программного обеспечения", — пояснил работник банка.

Такое требование выполняют, согласно размещенной на сайте банка публичной части "Договора о предоставлении платежных услуг субъектам хозяйствования, физлицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность".

Согласно ему, потребитель услуг своей подписью на индивидуальной части договора подтвердил свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение персональной информации банком, а также на передачу их третьим лицам в интересах потребителя услуг (п. 8.6).

Напомним, в Ощадбанке могут начислять комиссии за услугу смс-сообщений. В финучреждении рассказали, как избежать начисления соответствующих сумм.

Ранее мы писали, как клиентам Ощадбанка избежать переплаты при расчете за коммунальные услуги. В частности, в кассах за такую услугу взимают 25 грн за одну квитанцию.

Ощадбанк деньги банки личные данные банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации