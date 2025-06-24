Ощадбанк стягує комісію у 25 грн — як і за що можна не платити

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" передбачена, порівняно, висока комісія у разі розрахунку за житлово-комунальні послуги у касі банківського відділення. Клієнтам дали рекомендації, як платити менше.

Про це йдеться на сайті "Мінфін" у розділі, де можна лишати відгуки про роботу банків.

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Який розмір комісії стягують у касі Ощадбанку

Як розповів один із клієнтів, він звернувся до каси Ощадбанку з метою здійснення розрахунку за деякі комунальні послуги. У підсумку виявилось, що комісія становила дещо менше, ніж сама сума до сплати за комуналку. Йдеться про комісійне стягнення у розмірі 25 грн за квитанцію.

"Щоб ви розуміли, при сплаті 36 грн 10 копійок, комісія банку 25 грн. Тобто майже 80 відсотків...", — йдеться у зверненні.

Як не переплачувати під час розрахунку за комуналку

За інформацією банку, за розрахунок за комунальні послуги готівкою через касу фінустанови стягується комісія у розмірі 1% від суми. При цьому розмір не може бути меншим за 25 грн, однак не більшим за 500 грн за один платіж. Це передбачено тарифами банку щодо платежів через касу.

Проте громадяни можуть платити значно менше за послуги ЖКГ, зокрема, якщо укладена додаткова угода між комунальною організацією та фінустановою. За такої ситуації розмір комісії визначатиметься умовами договору. Також можна взагалі не платити комісію.

"Клієнти Ощадбанку мають можливість платити комуналку зовсім без комісії через додаток Ощад 24...", — наголошується на порталі.

Щоб здійснити таку операцію без сплати комісії, потрібно:

у мобільному застосунку "Ощад 24" перейти в розділ "Платежі";

обрати розділ "Комунальні, Телефонія, Інтернет та ТБ";

здійснити розрахунок з картки.

Нагадаємо, Ощадбанк також може стягувати за умовчанням 15 грн за один із сервісів. Йдеться про комісію за операцію зміни PIN-коду.

Раніше ми писали, що Ощадбанк просить надати актуальні дані банку. Там пояснили, від чого залежить періодичність відповідної вимоги.