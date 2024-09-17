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Объем финансирования субсидий в 2025 году уменьшат на 7,6 млрд грн — причины

17 сентября 2024 09:09
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии на оплату услуг ЖКХ в 2025 году — расходы из бюджета сократят
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Правительство планирует сократить расходы из государственного бюджета более чем на 7 млрд гривен на жилищные субсидии в 2025 году. Также предусмотрено меньшее количество субсидиантов.

Об этом свидетельствуют цифры, заложенные в проект Госбюджета-2024, пишет ЭП.

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Согласно этой информации, правительство рассчитывает, что на следующий год, получателей жилищных субсидий и льгот будет меньше на 400 тыс. человек.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, объем плановых бюджетных расходов на соответствующие цели будет уменьшен на 7,6 млрд гривен.

В целом на финансирование субсидий, льгот на коммунальные услуги, а также покупку и сжиженный газ предполагается 42,32 млрд гривен. Этого объема средств будет достаточно, чтобы обеспечить поддержку 2,8 млн домохозяйств.

Как объясняют чиновники, соответствующее сокращение расходов стало возможным благодаря увеличению адресности жилищных субсидий и усовершенствованию механизма их предоставления. Речь идет, в частности, об:

  • уточнении критериев оценки финансово-имущественного положения;
  • прекращении выплат граждан, выехавших за границу или проживающих на оккупированных территориях;
  • введение механизма ежемесячной верификации выплат.

Ожидается, что количество лиц, обладающих правом на субсидии и льготы, сократится на 12,5%. В этом году на финансирование субсидий было направлено 49,9 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная служба статистики показала, как изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг за последний год. Больше всего подорожала электрическая энергия.

Также мы писали, что в Украине даже с мораторием на повышение коммунальных тарифов многим гражданам суммы в платежках бьют по кошельку. Однако зная определенные правила, размер коммуналки можно значительно снизить.

коммунальные услуги субсидии ЖКХ деньги денежная помощь

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